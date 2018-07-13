رياض محرز: أتمنى الفوز بدوري أبطال أوروبا مع مانشستر سيتي

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قال نجم كرة القدم رياض محرز إنه يرغب في الفوز بدوري ابطال أوروبا مع مانشستر سيتي الذي انتقل إليه قبل أيام من فريق ليستر سيتي.

وفاز محرز بلقب أفضل لاعب في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريمييرليغ) موسم 2015 - 2016 بعدما ساعد فريقه السابق ليستر سيتي في حسم لقب البطولة لأول مرة في تاريخه.

وحاول مانشستر سيتي شراء محرز قبل بداية الموسم الماضي لكنه الصفقة تعطلت وتأجلت إلى الصيف الجاري لينتقل محرز إلى سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني في أغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي.

وأكد رغبته في العمل مع المدير الفني لمانشستر سيتي الإسباني بيب غوارديولا قائلا "دوري أبطال اوروبا للأندية الكبرى ومانشستر سيتي أحد هذه الأندية ولديه كل الامكانيات للفوز بالبطولة".

وأضاف محرز "سيتي لديه الرغبة في التقدم أكثر في دوري أبطال اوروبا عما فعله الموسم السابق عندما وصل الفريق إلى ربع نهائي البطولة واتخذت قراري بأن أكون مشاركا في ذلك".

ويواجه محرز منافسة شرسة مع أجنحة فريق مانشستر سيتي المتألقين الموسم الماضي مثل ليروي ساني وكيفين دي بروينه ورحيم ستيرلينغ وبرناردو سيلفا لكن اللاعب الجزائري أكد ان المنافسه موجودة في كل فريق خاصة لوكان فريقا كبيرا ويمتلك لاعبين اكفاء مثل مانشستر سيتي.

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