ليفربول يضم شاكيري بتفعيل بند الشرط الجزائي في عقده مع ستوك سيتي

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي ضم مهاجم نادي ستوك سيتي السويسري شيردان شاكيري عن طريق دفع الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق والذي بلغ 13.5 مليون جنيه استرليني.

وقدم شاكيري أداء جيدا مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم الجارية حاليا في روسيا كما سهل هبوط ستوك سيتي إلى الدرجة الأدنى من الدوري الانجليزي من رحيله عن الفريق.

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وكان شاكيري البالغ من العمر 26 عاما هداف ستوك سيتي في الموسم الماضي برصيد 8 أهداف.

وانضم شاكيري لستوك عام 2015 قادما من إنترميلان الإيطالي مقابل 12 مليون جنيه استرليني.

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ويعد شاكيري أحدث صفقات ليفربول في الصيف الجاري بعدما ضم كلا من فابينيو من موناكو الفرنسي مقابل 39 مليون جنيه استرليني ونابي كيتا من لايبزيغ الألماني.

ويسعى ليفربول لتدعيم صفوفه للمنافسة على بطولة الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم (البريميير ليغ) علاوة على بطولة دوري أبطال اوروبا التي لعب مباراتها النهائية الموسم الماضي وخسرها امام ريال مدريد الإسباني.

وفاز بايرن ميونيخ الالماني الذي كان شاكيري في فريقه ببطولة دوري أبطال اوروبا عام 2013.

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