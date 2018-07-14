ديوكوفيتش يهزم نادال في مباراة ملحمية ليصعد لنهائي بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس

مصدر الصورة Reuters Image caption يلتقي ديوكوفيتش منافسه الجنوب أفريقي كيفين اندرسون المصنف الثامن عالميا في المباراة النهائية الأحد.

وصل الصربي نوفاك ديوكوفيتش إلى المباراة النهائية في بطولة ويمبلدون المفتوحة للاعبين المحترفين للتنس بعدما فاز في مباراة ملحمية على النجم الإسباني رافايل نادال بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين.

وتقدم ديوكوفيتش، المصنف 21 دوليا، في المجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل 4 ثم خسر المجموعة الثانية (3-6) لكنه عاد ليفوز بالمجموعة الثالثة بسبعة أشواط مقابل 6 بعد مجموعة نقاط فاصلة تغلب فيها ديوكوفيتش على نادال بإحدى عشرة نقطة مقابل تسع".

وفي المجموعة الرابعة، خسر ديوكوفيتش لنادال بثلاثة أشواط مقابل ستة لكن ديوكوفيتش عاد ليحسم الفوز بالمجموعة الخامسة والأخيرة بعد مباراة استمرت أكثر من خمس ساعات متواصلة.

وبذلك يلتقي ديوكوفيتش منافسه الجنوب أفريقي كيفين اندرسون المصنف الثامن عالميا في المباراة النهائية اليوم الأحد.

وكان اللقاء هو الثاني والخمسين بين اللاعبين في تاريخ لقاءاتهما وهما أكثر لاعبي تنس التقيا في مواجهات مباشرة في التاريخ الحديث للعبة التنس للمحترفين.

وبدأت المباراة عصر الجمعة لتستمر حتى قبيل منتصف الليل ليوقفها الحكم بينما كان ديوكوفيتش متقدما بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة لنادال ليستكمل اللاعبان المباراة عصر السبت.

مصدر الصورة EPA

وتعتبر المباراة ثانية أكبر مباريات الدور قبل النهائي في تاريخ ويمبلدون وجاءت بعد يوم واحد من المباراة الأخرى في نفس الدور والتي كسر فيها كيفين اندرسون ومنافسه جون إيسنر الرقم القياسي لأطول مباراة في تاريخ البطولة في هذا الدور.

وكانت اطول مباراة في تاريخ الدوري قبل النهائي لويمبلدون مسجلة بين ديوكوفيتش وخوان مارتن ديل بورتو في بطولة عام 2013.

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