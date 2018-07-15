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ينتظر الملايين المباراة النهائية في كأس العالم لكرة القدم التي ستقام اليوم في موسكو بين منتخبي كرواتيا وفرنسا؛ الأولى التي تطمح للحصول على أول كأس لها، والثانية التي تأمل بأعادة هذا الكأس الذي فازت به قبل عشرين عاما.

وكرواتيا هي أصغر الدول التي تصل إلى نهائيات كأس العالم منذ عقود، وكانت قد هزمت الفريق الإنجليزي في الدور نصف النهائي.

وستشدد الإجراءات الأمنية في العاصمة الفرنسية؛ حيث سيحتشد عشرات الآلاف قرب برج إيفل لمشاهدة المباراة على شاشات عملاقة.

حقائق عن الفريقين:

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فرنسا

هي الدولة السادسة التي تصل نهائي كأس العالم ثلاث مرات، لتأتي بذلك بعد ألمانيا ( 8 مرات)، البرازيل وإيطاليا (6 مرات)، الأرجنتين (5 مرات) وهولندا (3 مرات).

ستكون هذه سادس مباراة نهائية لفرنسا في تصفيات بطولات رئيسية، بما في ذلك ثلاث بطولات أوروبية. وكانت قد فازت بثلاث مباريات من أصل خمس.

كان المنتخب الفرنسي قد أحرز ثلاثة من أهدافه الأربعة في نهائي كأس العالم من ضربتين ركنيتين وضربة جزاء.

ثلاثة من بين الخمسة الذين أحرزوا أهدافا في هذا المونديال كانوا مدافعين في الفريق وهم: بنيامين بافارد، ورافايل فارين، وصامويل أومتيتي.

آخر مرة سدد فيها ثلاثة مدافعين فرنسيين في كأس العالم كانت عام 1998 ويومها رفعت فرنسا الكأس.

إن استبعدنا المبارايات التي انتهت بركلات جزاء ترجيحية، خسرت فرنسا مرة واحدة فقط في آخر 14 مباراة في ما بعد دور المجموعات في كأس العالم. وكانت تلك الخسارة على يد ألمانيا (1-0) عام 2014 في ربع النهائي.

ديدييه ديشان يتطلع لأن يفوز بلقب أفضل لاعب ومدرب في كأس العالم ليكون بذلك الثالث بعد البرازيلي ماريو زاغالو، والألماني فرانز بيكنباور؛ حيث فاز بـ 73% من المباريات التي قادها في كأس العالم (8 من أصل 11).

تأخرت فرنسا في التسجيل بـ 9 دقائق و12 ثانية فقط في هذه النهائيات؛ في حين أن كرواتيا كانت متأخرة في مبارياتها الثلاث في ما بعد دور المجموعات.

لم تصب أي من ركلات أوليفيه جيرو الـ 13 الهدف. ومنذ عام 1966 لم يقم لاعب بمثل هذا العدد من المحاولات للتسديد دون إحراز هدف واحد على الأقل.

قد يصبح كيليان مبابي ثاني مراهق يسدد في نهائيات كأس العالم بعد بيليه. وجعل منه سجله المتضمن ثلاثة أهداف المراهق الأكثر تسجيلا بعد بيليه الذي وضع عام 1958 ستة أهداف.

سدد أنطونيو جريزمان أو ساعد في تسديد 11 هدفا في تسع مباريات في النهائيات من بطولات أساسية تشمل كأس العالم ودوري أبطال أوروبا. وهذا أكثر مما سدده أي لاعب فرنسي آخر في الخمسين سنة الماضية، في حين سدد زين الدين زيدان ثمانية أهداف، وميشيل بلاتيني ستة أهداف.

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كرواتيا

هذه أول مرة تصل فيها كرواتيا لنهائي كأس العالم.

وكان البلدان اللذان وصلا للنهائي لأول مرة - وهما فرنسا (1998) وإسبانيا (2010) - فازا في البطولة.

وكرواتيا هي البلد الوحيد الذي يتأهل لنهائيات كأس العالم رغم تأخره في التسجيل في المباريات الثلاث التي خاضها في دور ما بعد المجموعات.

لعب المنتخب الكرواتي وقتا إضافيا في آخر ثلاث مباريات، وبمكن أن يصبح أول فريق في تاريخ كأس العالم الذي يلعب وقتا إضافيا في المباريات الأربع في تصفيات واحدة.

أحرزت كرواتيا 12 هدفا من صنع ثمانية لاعبين مختلفين (عدا عن الأهداف التي سجلها لاعبوها في مرماهم) - وكانت بلجيكا هي الوحيدة التي حصلت على أعلى رقم عندما سجلت 14 هدفا وضعها 9 من لاعبيها قبل مباراة تحديد الفائز بالمركز الثالث.

وكانت كرواتيا قد تعادلت مع اليابان عام 2006 (0 -0 ) لكنها أحرزت أهدافا في آخر 10 تصفيات كأس العالم.

أربعة من أصل الأهداف الخمسة التي سددتها كرواتيا في روسيا جاءت من كرات ثابتة: ضربة جزاء ورمية تماس وركلة حرة مباشرة وركلة حرة غير مباشرة.

حصلت كرواتيا على 14 بطاقة صفراء وارتكب لاعبوها 99 خطأ لتحتل صدارة الفرق في كأس العالم 2018.

إيفان برسيتش سدد 6 أهداف وساهم في صنع 4 أهداف في تصفيات أساسية، متقاسما بذلك هذا المركز مع دافور شوكر الذي سدد 9 أهداف، وساعد مرة واحدة.

لوكا مودريتش صنع 16 فرصة في مونديال روسيا، وهذا ضعف ما قام به أي من زملائه في الفريق.

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