مصدر الصورة RATP Image caption غيرت باريس اسم محطة "بيرسي" لتصبح "بيرسي ليه بلوز" مؤقتا

مع استعداد باريس للاحتفاء بلاعبي منتخب فرنسا الفائز ببطولة كأس العالم لكرة القدم، قررت شبكة قطارات الأنفاق (المترو) إطلاق بعض أسماء اللاعبين مؤقتا على عدد من المحطات.

وظهر اسم مدرب المنتخب، ديدييه ديشان، في محطتين، حيث تم تغيير اسم محطة "نوتردام ديشان" إلى "نوتر ديدييه ديشان"، فيما تم تغيير اسم محطة أخرى بقلب العاصمة لتصبح "ديشانزيليزيه-كليمونسو".

وتُنظم جولة لأبطال كأس العالم على متن حافلة مكشوفة في شوارع باريس الرئيسية.

وتُوجت فرنسا بطلة لكأس العالم بعد إلحاق الهزيمة بمنتخب كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

مصدر الصورة RATP Image caption أطلقت باريس اسم "ديشانزيليزيه-كليمونسو" على محطة مركزية إشارة إلى المدير الفني ديدييه ديشان

كما تستعد العاصمة الكرواتية زغرب لاستقبال منتخبها وتنظيم مهرجان في وسط المدينة. وأصدرت السلطات المحلية قرارا بجعل المواصلات العامة مجانية لتمكين أكبر عدد من المواطنين من المشاركة.

واحتفل الجمهور الفرنسي في شتى أرجاء البلاد طوال الليل. وشهدت الاحتفالات في بعض المدن أعمال عنف.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع مع اندلاع اشتبكات متفرقة في مدن باريس وليون وستراسبورغ وروان. وألقي القبض على عدد من المواطنين.

كما اقتحم عشرات الشباب متجرا في شارع شانزيليزيه، وسرقوا زجاجات خمر وشامبانيا. وارتبطت بعض حوادث الطرق بفوز فرنسا بكأس العالم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption شهدت الاحتفالات في بعض المدن الفرنسية أعمال عنف

ويسود البلاد جو من الفرح. وقالت الهيئة المستقلة للنقل في باريس "آر إيه تي بي" إنها تحتفل بنجاح المنتخب الفرنسي قبل تنتظيم احتفالات النصر في الشانزيليزيه.

وسوف يتغير اسم محطة "فيكتور أوغو" مؤقتا ليصبح "فيكتور أوغو لوريس"، على اسم حارس المرمى الفرنسي، فضلا عن تغيير اسم محطة "بيرسي" لتصبح مؤقتا "بيرسي ليه بلوز"، وتغيير محطة "شارل ديغول-إيتوال" لتصبح "أونا دو إيتوال (بمعنى حصلنا على نجمتين)". ويشير وجود نجمتين على قمصان الفريق إلى الفوز مرتين بكأس العالم.

وشوهد عدد كبير من المواطنين خارج متجر رياضي في وسط باريس اليوم اصطفوا لشراء قمصان المنتخب الوطني بعد إجراء هذا التحديث ووضع نجمتين عليها.

مصدر الصورة @MuseeLouvr

واحتفل متحف اللوفر بفوز المنتخب الفرنسي، ونشر تغريدة بموقع تويتر تحمل صورة الموناليزا وهي ترتدي قميص المنتخب.

ولم تكن محطات قطارات أنفاق باريس الوحيدة بين هيئات النقل التي تحتفل بالفوز وتكريم فريقها.

ففي العاصمة البلجيكية بروكسل، تم تغيير اسم محطة "أرت-لوا" إلى "ازارت-لوا" في إشارة إلى صانع الألعاب إيدين هازارد. وفازت بلجيكا بالمركز الثالث في بطولة كأس العالم. وقد احتفلت العاصمة بعودة أبطالها يوم الأحد.

وفي لندن تغير اسم محطة "ساوثغيت" الواقعة على خط بيكاديلي مؤقتا إلى "غاريث ساوثغيت" تكريما للمدير الفني لمنتخب إنجلترا الذي استطاع أن يصل بالمنتخب إلى الدور نصف النهائي للمرة الأولى في بطولة كأس العالم منذ عام 1990.

مصدر الصورة @TFL

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