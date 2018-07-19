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اتفق ناديا روما لاإيطالي وليفربول الانجليزي على انتقال الحارس البرازيلي أليسون بيكر إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو.

وتعد الصفقة قياسية حيث أصبح بيكر بمقتضاها أغلى حارس مرمى في العالم، حيث فاق سعره سعر عملاق حراسة المرمى الإيطالي جان لويجي بوفون، الذي دفع ناديه السابق يوفنتوس مبلغ 53 مليون يورو مقابل ضمه من بارما عام 2001.

أما أغلى مباغ دفع في تاريخ البريميير ليغ فكان 40 مليون يورو دفعها مانشستر سيتي للحصول على خدمات الحارس البرازيلي إيدرسون العام الماضي.

وانتقل بيكر إلى روما قبل عامين قادما من إنترناسيونال البرازيلي، ولعب الموسم الماضي 37 مباراة في الدوري الإيطالي ويبلغ من العمر 26 عاما.

وسيسعد خبر انضمام الحارس بيكر إلى صفوف فريق ليفربول كثيرين من محبي الفريق الإنجليزي الذين يعزون فشل فريقهم في الفوز بألقاب الموسم الماضي إلى ضعف حراس المرمى.

واضطر يورغن كلوب المدير الفني لليفربول للدفاع عن حارسه الأساسي الالماني لوريس كاريوس مرة أخرى الأسبوع الماضي بعد خطأ ساذج خلال مباراة تحضيريه للموسم الجديد.

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وكان كاريوس ومانيوليه حارسا ليفربول قد قدمامستوى ضعيفا الموسم الماضي ساهم في خسارة الفريق عدة مباريات كانت في متناوله.

وأخطأ كاريوس مرتين في نهائي دوري أبطال اوروبا ليكلف فريقه هدفين متتاليين أمام ريال مدريد ساهما في ضياع البطولة من الفريق الانجليزي الذي خسر 3-1.

يذكر أن ليفربول أنهى البريميير ليغ الموسم الماضي في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل، وسجل لاعبو الفريق 84 هدفا، جاء 34 منها بواسطة نجمه محمد صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي للبطولة في شكلها الحالي.

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