روما يبرر لجماهيره الغاضبة بيع بيكر لليفربول

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حاولت إدارة ناي روما الإيطالية تخفيف الصدمة عن مشجعي الفريق بعد انتقال حارس مرمى الفريق البرازيلي أليسون بيكر إلى نادي ليفربول الانجليزي.

وقال مونشي مدير النشاط الكروي للفريق إن قرار بيع بيكر لايعكس أبدا ضعف طموحات الإدارة مشيرا إلى أن الإدارة تعرف أن مشجعي الفريق أصيبوا بصدمة من القرار.

وانتقل بيكر إلى ليفربول مقابل 70 مليون يورو وهو أغلى حارس مرمى في تاريخ كرة القدم.

وقالت إدارة روما إن بيكر في مدينة ليفربول حاليا وأن المفاوضات قد حسمت.

ليفربول يتوصل لاتفاق مع روما لشراء الحارس البرازيلي بيكر

وقال مونشي "عندما يصلك عرض لشراء لاعب لابد ان تفكر فيه، وقد قمنا بتقدير المكاسب والخسائر من الصفقة واتخذنا القرار بالحديث مع ليفربول".

وأضاف مونشي "بيع بيكر لايعكس أبدا قلة في الطموح، وبالنسبة لي الطموح هو اتخاذ القرار المناسب بعد تفكير ودراسة".

وانتقل بيكر إلى روما قبل عامين قادما من إنترناسيونال البرازيلي، ولعب الموسم الماضي 37 مباراة في الدوري الإيطالي ويبلغ من العمر 26 عاما.

وكان كاريوس ومانيوليه حارسا ليفربول قد قدمامستوى ضعيفا الموسم الماضي ساهم في خسارة الفريق عدة مباريات كانت في متناوله.

وأخطأ كاريوس مرتين في نهائي دوري أبطال اوروبا ليكلف فريقه هدفين متتاليين أمام ريال مدريد ساهما في ضياع البطولة من الفريق الانجليزي الذي خسر 3-1.

يذكر أن ليفربول أنهى البريميير ليغ الموسم الماضي في المركز الرابع آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال اوروبا في الموسم المقبل، وسجل لاعبو الفريق 84 هدفا، جاء 34 منها بواسطة نجمه محمد صلاح الذي أصبح الهداف التاريخي للبطولة في شكلها الحالي.

واستقدم روما خلال فترة الانتقالات الحالية لاعب باريس سان جيرمان خافيير باستوري مقابل نحو 22 مليون جنيه استرليني إضافة إلى جاستن كلويفرت نجل النجم الهولندي السابق باتريك كلويفرت من نادي أياكس امستردام مقابل 15 مليون جنيه استرليني.

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