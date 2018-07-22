مصدر الصورة Getty Images Image caption تعليقات غلوب جاءت قبل أول مباراة لفريقه خلال جولته في الولايات المتحدة أمام بوروسيا دورتموند الأحد

قال مدرب ليفربول، يورغن كلوب، إنه "لا يهتم" باتهامات بالنفاق بسبب صفقات انتقال اللاعبين في النادي الإنجليزي.

وفي أعقاب انتقال اللاعب الفرنسي بول بوغبا إلى مانشستر يونايتد عام 2016 في صفقة قياسية بلغت قيمتها 89 مليون جنيه إسترليني، قال غلوب إنه سيعتزل كرة القدم إذا أصبحت قيمة هذه الصفقة رقما شائعا في أسعار اللاعبين.

ورفعت صفقة انتقال حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر من نادي روما، التي بلغت 66.8 مليون جنيه استرليني، من قيمة انتقالات ليفربول على مدار الـ 12 شهرا الأخيرة لتصل إلى قرابة 250 مليون جنيه إسترليني.

وقال غلوب: "نحن لا نهتم بما يفكر فيه العالم من حولنا...مثل مانشستر يونايتد الذي لم يهتم بما قلته".

ومضى المدرب الألماني قائلا: "إنه مجرد رأي في تلك اللحظة. فهل غيرت رأيي؟ نعم. هذه هي الحقيقة. لكن، من الأفضل أن تغير رأيك من ألا يكون لديك رأي على الإطلاق".

وقال غلوب: "لدينا (الآن) اللاعبون الذين نريدهم".

وسجّل ليفربول رقما قياسيا بالنسبة للنادي، وذلك في صفقة ضم الهولندي فيرجيل فان ديك، من نادي ساوثامبتون في يناير/كانون الثاني، إذ أنفق عليها قرابة 75 مليون جنيه إسترليني.

وخلال هذا الصيف، ضم غلوب لاعب خط الوسط البرازيلي فابينيو تافاريس قادما من موناكو، في صفقة ربما بلغت قيمتها أكثر من 40 مليون جنيه إسترليني.

كما وقع ليفربول مع صانع ألعاب ستوك سيتي، السويسري خيردان شاكيري مقابل 13 مليون جنيه إسترليني قبل تسجيله رقما قياسيا الأسبوع الماضي، في صفقة حارس المرمى أليسون بيكر.

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