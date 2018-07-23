مصدر الصورة AFP Image caption أوزيل تعرض لانتقادات بعد أخذ صورة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

عبر صانع ألعاب فريق أرسنال الانجليزي، مسعود أوزيل، عن رغبته في التوقف عن اللعب للمنتخب الألماني.

وقال أوزيل، البالغ من العمر 29 عاما، في بيان إن طريقة تعامل الاتحاد الألماني معه جعلته يريد "التوقف عن ارتداء قميص منتخب ألمانيا".

وأضاف أن هناك من أراد تحميله مسؤولية إخفاق ألمانيا في نهائيات كأس العالم في روسيا.

وتعرض أوزيل في مايو/ أيار لانتقادات بعدما أخذت له صورة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال مناسبة في لندن.

وحضر المناسبة رفقة زميله في المنتخب الألماني، إلكاي غوندوغان، وكلاهما من أصل تركي.

وقال أوزيل أنه تحدث وزميله غوندوغان مع الرئيس التركي في موضوع كرة القدم.

وبعدها نشر حزب العدالة والتنمية الصورة قبيل الانتخابات التي فاز بها حزب أردوغان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption الصورة التي أثارت انتقادات في ألمانيا

وشكك الكثير من الألمان في ولاء أوزيل وغوندوغان للقيم الألمانية الديمقراطية.

وكانت الحكومة الألمانية انتقدت حملة الرئيس التركي على معارضيه السياسيين عقب محاولة الانقلاب عليه.

وقال أوزيل إن عدم أخذ صورة مع الرئيس أردوغان يعني بالنسبة له "إنكار أصوله التركية".

وأضاف أنه تلقى وعائلته رسائل كراهية عبر البريد الالكتروني وتهديدات في الهاتف وتعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي.

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