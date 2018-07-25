أردوغان: "السلوك العنصري" الذي تعرض له مسعود أوزيل غير مقبول

مصدر الصورة Reuters Image caption أوزيل أعلن اعتزاله اللعب للمنتخب الألماني

دافع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن اللاعب مسعود أوزيل، الذي أعلن رحيله عن المنتخب الألماني، قائلا إن "السلوك العنصري" الذي تعرض له غير مقبول.

وقد تعرض صانع ألعاب أرسنال الانجليزي لانتقادات بعدما ظهر في صورة مع أردوغان في مناسبة بلندن في مايو/ آيار.

وأعلن أوزيل اعتزاله اللعب لألمانيا، وقال إنه تعرض "للعنصرية والإهانة" بسبب أصوله التركية.

وعبر الاتحاد التركي لكرة القدم أيضا "تضامنه مع أوزيل وعائلته".

وجاء في بيان الاتحاد: "نندد بالمعاملة السيئة والتهديد والرسائل المهينة التي تلقاها أوزيل بسبب أصوله".

وكان الاتحاد الألماني لكرة القدم قد أعرب عن أسفه "لرحيل أوزيل عن المنتخب"، قائلا إنه يرفض "بشكل قاطع ربط الاتحاد الألماني لكرة القدم بالعنصرية".

وقال أردوغان: "كلمت مسعود يوم الاثنين، وقد عبر في بيانه عن وطنيته. لا يمكن أن نقبل بمثل هذا السلوك ضد شاب بذل الكثير من أجل المنتخب الألماني وصنع انتصارته. هذا غير مقبول".

وكان أوزيل أصدر بيانا مطولا قال فيه إنه تلقى رسائل كراهية ورسائل تهديد، وإنه يلام على خروج المنتخب الألماني من الدور الأول في نهائيات كأس العالم.

ولعب أوزيل 92 مرة للمنتخب، وانتخب من قبل الجمهور أحسن لاعب خمس مرات منذ 2011.

وقال: "أنا ألماني عندما نفوز، وعندما نخسر أنا مهاجر. كنت أشعر بفخر كبير وأنا أرتدي القميص الألماني، ولكن الآن لا أشعر بذلك الفخر".

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