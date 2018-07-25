مدرب ليفربول لايشعر بالقلق من الضغوط بعد إنفاق 170 مليون استرليني في موسم الانتقالات
أكد الألماني يورغن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الانجليزي عدم شعوره بالقلق من الضغوط التي وضعتها وسائل الإعلام عليه وعلى فريقه بعدما أنفق مبالغ طائلة في موسم الانتقالات الجاري لتعزيز صفوف الفريق.
وضم ليفربول 4 لاعبين حتى الآن هم شيردان شاكيري وفابينيو وأليسون بيكر ونابي كيتا مقابل ما يقرب من 170 مليون جنيه استرليني وهو ما يجعل الفريق مطالبا بالمنافسة على البطولات الانجليزية والأوروبية بشكل أكثر قوة من الموسم الماضي حسب التقارير الإعلامية.
وكان ليفربول قد انهى الموسم الماضي في المركز الرابع بفارق 25 نقطة كاملة عن مانشستر سيتي البطل لكن الفريق تمكن من الوصول إلى نهائي دوري أبطال اوروبا رغم الثغرات الواضحة في خط الدفاع وحراسة المرمى وذلك بفضل خط الهجوم الناري الذي يضم المصري محمد صلاح والبرازيلي فيرمينو والسنغالي ساديو ماني.
مدرب ليفربول يرد على انتقادات بشأن صفقات انتقال اللاعبين
وقال كلوب "نحن لم نشتر فريقا كاملا في الوقت الذي باع فيه الآخرون لاعبيهم، لا، الأمر ليس كذلك، وطريقنا نحو منصات البطولة ليس سهلا بل شديد الصعوبة".
وأكد كلوب أن المنافسين يتمتعون بقوة كبيرة سواء في البطولات المحلية في انجلترا مثل الدوري الممتاز "البريميير ليغ" أو كأس الاتحاد الانجليزي أو حتى كأس رابطة اللاعبين المحترفين أو في دوري أبطال أوروبا.
وأنفق ليفربول 250 مليون جنيه استرليني على شراء اللاعبين خلال الأشهر الاثني عشر الأخيرة منها 75 مليون استرليني لشراء المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من ساوثهامبتون و نحو 67 مليون استرليني لشراء الحارس البرازيلي أليسون بيكر من روما ما جعله أغلى حارس مرمى في التاريخ.
ورغم ذلك جنى الفريق نحو 142 مليون استرليني من بيع لاعب الوسط البرازيلي كوتينيو الشتاء الماضي لبرشلونة الإسباني.
ويذكر ان النجم المصري محمد صلاح قدم أداء استثنائيا في أول مواسمه مع الفريق بعدما تمكن من الفوز بجائزة أفضل لاعب في البريميير ليغ خلال الموسم من رابطة النقاد الرياضيين ونفس الجائزة المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.
وحصد صلاح لقب هداف الموسم بعدما كسر رقم أكثر لاعب تسجيلا للأهداف في موسم واحد والذي كان مسجلا باسم كل من كريستيانو رونالدو وآلان شيرر ولويس سواريز مسجلا 32 هدفا في موسم واحد في البريميير ليغ ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في موسم واحد في تاريخ البطولة في شكلها الحالي المكون من 38 مباراة.