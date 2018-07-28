أسترالية تصبح أول امرأة تفوز بسباق اليخوت حول العالم

مصدر الصورة Clipper Race Image caption ويندي تاك بعد إعلان فوزها

أصبحت الأسترالية ويندي تاك أول امرأة تفوز بسباق حول العالم لليخوت.

وشاهد الآلاف عودة فريقها إلى ليفربول في بريطانيا، بعد نحو عام من انطلاق 12 يختا من المدينة.

وقالت تاك لصحيفة التلغراف البريطانية "لا أحب التركيز على أني امرأة. أنا فقط أفعل ما أفعل ولكني فخورة للغاية".

وجاءت الملاحة البريطانية نيكي هيندرسون، 25 عاما، في المركز الثاني مع فريقها في السباق الذي تصل مسافته إلى 40 ألف ميل، والذي يقود فيه ملاحون محترفون فريقا من الهواة.

وقالت تاك، 53 عاما، إنها تشعر "ببعض الصدمة وعدم التصديق والسعادة والحزن - أيا كان ذلك الشعور فأنا أشعر به الآن".

وقالت هندرسون "لم نحصل على الفوز في السباق ولكنني سعيدة للغاية بمثابرة فريقي وكفاحه حتى نهاية السباق".

وقالت ربيكا سيمز، وهي امرأة إطفاء من نوتينغهامشير وأبحرت مع فريق هندرسون في إحدى مراحل السابق "أن يفوز في بالمرتبة الأولى والثانية في السباق امرأتان لأمر رائع للنساء في الرياضة".

مصدر الصورة PA Image caption عودة اليخوت إلى ليفربول بعد 11 شهرا في البحر

وأضافت "تفوقت النساء، وأنجزن إنجازا رائعا وأنا سعيدة حقا".

وقالت تريسي كراوتش وزيرة الرياضة إنها كانت "تشاهد السباق بتركيز تام"، وأضافت "من الرائع أن أكون هنا في ختام السباق وأن أحتفل بإنجازات رائعة لملاحتين عظيمتين".

وشاهد أكثر من 220 ألف الشخص انطلاق البحارة من في بدء السباق في أغسطس/آب الماضي.