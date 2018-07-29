مصدر الصورة AFP Image caption البنزرتي فك ارتباطه بالوداد البيضاوي المغربي لتولي تدريب المنتخب التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين، فوزي البنزرتي، مدربا للمنتخب الوطني الأول، خلفا للمدرب، نبيل معلول، الذي أشرف على حظوظ نسور قرطاج في نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

ويعود البنزرتي إلى تدريب المنتخب التونسي، الذي أشرف عليه ثلاث مرات سابقة.

إذ قاد نسور قرطاج أول مرة في نهائيات كأس أمم أفريقيا 1994، ثم في الفترة من نوفمبر/ تشرين الثاني 2009 إلى يونيو/ حزيران 2010، بما فيها نهائيات كأس أمم أفريقيا 2001.

وكانت آخر مرة درب فيها البنزرتي المنتخب التونسي في يناير/ كانون الثاني 2001.

وسبق له أن أشرف على تدريب المنتخب الليبي.

وبدأ البنزرتي مشواره التدريبي مع الأندية التونسية مثل النجم الساحلي، والنادي الأفريقي، وفاز معهما بالعديد من الألقاب والكؤوس.

ويتمثل مهمة البنزرتي، الذي فك ارتباطه بالوداد البيضاوي المغربي، في تحضير المنتخب التونسي لكأس أمم أفريقيا 2019 التي تجرى نهائياتها في الكاميرون.

ويشرف على أول مباراة له أمام سوازيلاند يوم 7 سبتمبر/ أيلول في تصفيات كأس أمم أفريقيا.

ويعرف البنزرتي بطبعه الحاد إذا أنه أنهى فترة إيقاف طويلة المدى في عام 2016، بعد شجار وقع على خط التماس أثناء مباراة فريقه النجم الساحلي وغريمه الترجي التونسي.

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