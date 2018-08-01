أفضل الصور الرياضية في أسبوع
فيمايلي مجموعة مختارة من بعض الصور الرياضية التي ألتقطت خلال منافسات رياضية مختلفة في شتى أرجاء العالم الأسبوع المنصرم.
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28 يوليو/تموز، طوكيو، اليابان: احتفلت الفنلندية تارو لاتي-ليوكونين بفوزها مع أنينا باركينين في مباراة نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية أمام اليابانيتين يوي ناغاتا ومينوري كومادا.
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27 يوليو/تموز، نيويورك، الولايات المتحدة، منظر لحشد من الجماهير خلال افتتاح نهائي دوري أبطال "أوفرواتش" في مركز باركلايز.
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28 يوليو/تموز، متشيغان، الولايات المتحدة: لاعب نادي ليفربول شيردان شاكيري يسجل هدفا من ركلة هوائية خلال الشوط الثاني في مباراة كرة القدم لبطولة الكأس الدولية للأبطال أمام نادي مانشستر يونايتد في ملعب متشيغان في آن أربور.
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Mark Brown
23 يوليو/تموز ميامي، الولايات المتحدة: جيه تي ريلموتو لاعب نادي ميامي مارلين يسعى خلال مباراة بيسبول إلى التقاط رمية كرة خلال مباراة أمام فريق نادي أطلنطا برافيز في مارلين بارك.
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24 يوليو/تموز لندن، إنجلترا: موتومي كاوامورا لاعبة الهوكي اليابانية تبدو محبطة بعد ضربة بعيدة عن الهدف خلال مباراة كأس العالم لهوكي السيدات أمام فريق نيوزيلندا في مركز لي فالي للهوكي والتنس.
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24 يوليو/تموز، كهف ماس دازيل، فرنسا: دراجون يتسابقون عبر كهف طبيعي خلال المرحلة الـ 16 لبطولة "تور دو فرانس" لسباق الدراجات ال 105 بين كاركاسون و بانير دو لوشون.
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29 يوليو/تموز دبلن، أيرلندا: روبي أوفلاين لاعب نادي كورك لرياضة قذف الكرة خلال مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة قذف الكرة الأيرلندية.
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24 يوليو/تموز استراخان، روسيا: اللاعبان ماتيو سيرادوري وفابيان لوركين يتنافسان خلال المرحلة الرابعة لسباق رالي طريق الحرير 2018.
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Paul Kane
28 يوليو/تموز بيرث، أستراليا: فريق نادي فيفر أثناء مرحلة الإحماء قبل مباراة كرة الشبكة أمام نادي فيكسين في بيرث أرينا.
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22 يوليو/تموز جاكوفا، كوسوفو: رجل يقفز من ارتفاع 22 مترا من فوق جسر أورا إي شينيتي خلال المسابقة السنوي للغطس من ارتفاع.
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