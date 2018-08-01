أفضل الصور الرياضية في أسبوع

28 يوليو/تموز، متشيغان، الولايات المتحدة: لاعب نادي ليفربول شيردان شاكيري يسجل هدفا من ركلة هوائية خلال الشوط الثاني في مباراة كرة القدم لبطولة الكأس الدولية للأبطال أمام نادي مانشستر يونايتد في ملعب متشيغان في آن أربور.