أفضل الصور الرياضية في أسبوع

  • 1 أغسطس/ آب 2018

فيمايلي مجموعة مختارة من بعض الصور الرياضية التي ألتقطت خلال منافسات رياضية مختلفة في شتى أرجاء العالم الأسبوع المنصرم.

  • 28 يوليو/تموز، طوكيو اليابان: احتفلت الفنلندية تارو لاتي-ليوكونين بفوزها مع أنينا باركينين في مباراة بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية أمام اليابانيتين يوي ناغاتا ومينوري كومادا. Getty Images

    28 يوليو/تموز، طوكيو، اليابان: احتفلت الفنلندية تارو لاتي-ليوكونين بفوزها مع أنينا باركينين في مباراة نهائي بطولة العالم للكرة الطائرة الشاطئية أمام اليابانيتين يوي ناغاتا ومينوري كومادا.

  • 27 يوليو/تموز، نيويورك الولايات المتحدة، منظر لحشد من الجماهير خلال افتتاح نهائي دوري أبطال "أوفرواتش" في مركز باركلايز. Getty Images

    27 يوليو/تموز، نيويورك، الولايات المتحدة، منظر لحشد من الجماهير خلال افتتاح نهائي دوري أبطال "أوفرواتش" في مركز باركلايز.

  • 28 يوليو/تموز، متشيغان الولايات المتحدة: لاعب نادي ليفربول شيردان شاكيري يسجل ركلة هوائية خلال الشوط الثاني في مباراة كرة القدم لبطولة الكأس الدولية للأبطال أمام نادي مانشستر يونايتد في ملعب متشيغان في آن أربور. Getty Images

    28 يوليو/تموز، متشيغان، الولايات المتحدة: لاعب نادي ليفربول شيردان شاكيري يسجل هدفا من ركلة هوائية خلال الشوط الثاني في مباراة كرة القدم لبطولة الكأس الدولية للأبطال أمام نادي مانشستر يونايتد في ملعب متشيغان في آن أربور.

  • 23 يوليو/تموز ميامي الولايات المتحدة: جيه تي ريلموتو لاعب نادي ميامي مارلين يسعى خلال مباراة بيسبول إلى التقاط رمية كرة خلال مباراة أمام فريق نادي أطلنطا برافيز في مارلين بارك. Mark Brown

    23 يوليو/تموز ميامي، الولايات المتحدة: جيه تي ريلموتو لاعب نادي ميامي مارلين يسعى خلال مباراة بيسبول إلى التقاط رمية كرة خلال مباراة أمام فريق نادي أطلنطا برافيز في مارلين بارك.

  • 24 يوليو/تموز لندن إنجلترا: موتومي كاوامورا لاعبة الهوكي اليابانية تبدو محبطة بعد ضربة بعيدة عن الهدف خلال مباراة كأس العالم لهوكي السيدات أمام فريق نيوزيلندا في مركز لي فالي للهوكي والتنس. Getty Images

    24 يوليو/تموز لندن، إنجلترا: موتومي كاوامورا لاعبة الهوكي اليابانية تبدو محبطة بعد ضربة بعيدة عن الهدف خلال مباراة كأس العالم لهوكي السيدات أمام فريق نيوزيلندا في مركز لي فالي للهوكي والتنس.

  • 24 يوليو/تموز، كهف ماس دازيل فرنسا: دراجون يتسابقون عبر كهف طبيعي خلال المرحلة ال16 لبطولة "تور دو فرانس" لسباق الدراجات ال 105 بين كاركاسون و بانير دو لوشون. Getty Images

    24 يوليو/تموز، كهف ماس دازيل، فرنسا: دراجون يتسابقون عبر كهف طبيعي خلال المرحلة الـ 16 لبطولة "تور دو فرانس" لسباق الدراجات ال 105 بين كاركاسون و بانير دو لوشون.

  • 29 يوليو/تموز دبلن أيرلندا: روبي أوفلاين لاعب نادي كورك لرياضة قذف الكرة خلال مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة قذف الكرة الأيرلندية. Getty Images

    29 يوليو/تموز دبلن، أيرلندا: روبي أوفلاين لاعب نادي كورك لرياضة قذف الكرة خلال مباراة في الدور قبل النهائي لبطولة قذف الكرة الأيرلندية.

  • 24 يوليو/تموز استراخان روسيا: اللاعبان ماتيو سيرادوري وفابيان لوركين يتنافسان خلال المرحلة الرابعة لسباق رالي طريق الحرير 2018. Getty Images

    24 يوليو/تموز استراخان، روسيا: اللاعبان ماتيو سيرادوري وفابيان لوركين يتنافسان خلال المرحلة الرابعة لسباق رالي طريق الحرير 2018.

  • 28 يوليو/تموز بيرث أستراليا: فريق نادي فيفر أثناء مرحلة الإحماء قبل مباراة كرة الشبكة أمام نادي فيكسين في بيرث أرينا Paul Kane

    28 يوليو/تموز بيرث، أستراليا: فريق نادي فيفر أثناء مرحلة الإحماء قبل مباراة كرة الشبكة أمام نادي فيكسين في بيرث أرينا.

  • 22 يوليو/تموز جاكوفا كوسوفو: رجل يقفز من ارتفاع 22 مترا من فوق جسر أورا إي شينيتي خلال المسابقة السنوي للغطس من ارتفاع. Getty Images

    22 يوليو/تموز جاكوفا، كوسوفو: رجل يقفز من ارتفاع 22 مترا من فوق جسر أورا إي شينيتي خلال المسابقة السنوي للغطس من ارتفاع.

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