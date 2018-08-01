مصدر الصورة Reuters Image caption أمين حارث شارك في مباريات كأس العالم 2018

حكم في المغرب على أمين حارث، لاعب خط الوسط في المنتخب المغربي البالغ 21 عاما، بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع 900 دولار غرامة لانخراطه في حادث سير مميت، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وكان حارث، الذي يلعب في نادي شالكه الألماني، مشاركا في حادث سير وقع في أواخر يونيو/حزيران في مراكش وتسبب في قتل شخص في الـ28 من عمره.

وأفادت وسائل إعلام بأن حارث كان برفقة شقيقه الذي كان يقود أثناء وقوع الحادث سيارة دون رخصة قيادة لأنه قاصر، لا يتجاوز عمره 14 عاما، وأن حارث هو الذي سمح له بقيادة السيارة.

وقال المدير الرياضي، لنادي شالكه الألماني، كريستيان هايدل، إنه اتصل "باللاعب، ولكن الحديث كان صعبًا، وهو موجود برفقة عائلته ويعتنون به"، بحسب موقع "سبورت 1" الألماني.

وأضاف: "أسوأ شيء في الحادث هو سقوط قتيل، ونحن نتحدث عن لاعب عمره 21 عاما وعليه التعامل مع هذه الأزمة".

وكان حارث وقتها يقضي عطلة في تلك المدينة السياحية، بعد أن شارك في مباريات المنتخب المغربي في كأس العالم 2018 في روسيا.

وخرج المنتخب من المنافسات بعد خسارته مباراتين، وتعادله في المباراة الثالثة في الدور الأول.

وبالرغم من خسارة المنتخب المغربي في مباراته مع إيران، حصل أمين حارث بالتصويت على لقب أفضل لاعب في المباراة.

وولد حارث في فرنسا لوالدين مغربيين، وبدأ الاحتراف في 2012 مع نادي نانت الفرنسي لكرة القدم، قبل أن ينضم إلى شالكه الألماني الصيف الماضي بعقد مدته أربع سنوات.