نجم المصارعة الاستعراضية كين ينتخب عمدة لولاية تينيسي الأمريكية

مصدر الصورة ALAMY/GETTY Image caption غلين جيكوبز اشتهر بدور وحش الحلبة المقنع

انتخب نجم المصارعة الاستعراضية، غلين جيكوبز، المعروف بأداء دور وحش الحلبة المقنع، عمدة لولاية تينيسي الأمريكية.

وقد فاز جيكوبز، المعروف أيضا باسم كين، بثلثي الأصوات في بلدة نوكس متقدما عن الديمقراطية ليندا هيني.

وركز المرشح الجمهوري، البالغ من العمر 51 عاما، حملته الانتخابية على خفض الضرائب وتحسين البنى التحتية وعلى "الشفافية".

وأصبح نجم المصارعة الاستعراضية الثاني الذي يتولى منصبا حكوميا في الولايات المتحدة بعد جيسي فانتورا.

وقد انتخب فانتورا عمدة لبروكلين بارك في ولاية مينيسوتا عام 1990، ثم انتخب بعدها حاكما للولاية عام 1998.

ويعتقد جيكوبز أن شخصية الوحش التي كان يؤدي دورها في المصارعة الاستعراضية ستكون عاملا مساعدا لا عائقا في طريقه.

وقال لوسائل الإعلام المحلية: "شخصيتي يمكن أن تجعل بلدة مثل نوكس مشهورة على الصعيد الوطني. بلدتنا يمكن أن تقدم الكثير، ولا بد أن تعرف كل البلاد ذلك".

وسارع زملاؤه في المصارعة الاستعراضية إلى تهنئته بالفوز على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولا يعرف ما إذا كان كين سيتوقف عن الاستعراض بهدف التركيز على عمله السياسي. وكان آخر ظهور له على الحلبة أسابيع فقط قبل الانتخابات في يونيو/حزيران.

وسيتم تنصيب جيكوبز، الذي يملك شركة تأمين في نوكزفيل، عدة في سبتمبر/ أيلول.

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