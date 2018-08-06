مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز مساعد الدوسري على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد

تفوق السعودي مساعد الدوسري على أكثر من 20 مليون متنافس لكي "يحول الحلم إلى حقيقة" ويفوز بكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية المقامة في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز اللاعب السعودي على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد، ليحصل على لقب البطولة ويحصد جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار.

وقال الدوسري، بعد حصوله على لقب المسابقة التي شارك فيها 32 لاعبا من 19 دولة، إن "هذا الفوز جاء نتيجة العمل الشاق والتفاني من جانبي ومن جانب فريقي".

وأضاف "إنه لأمر رائع أن ترى لعبة الفيفا التنافسية تنمو، لكنه شيء لم أكن أتخيله مطلقا".

وتابع "الفوز بلقب كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية وأن أصبح بطلا للعالم هو حلم تحول إلى حقيقة بالنسبة لي ولأصدقائي ولعائلتي ولجمهوري".

وقال الدوسري "إنه أمر لا يصدق أن تتاح لك فرصة الفوز أمام جمهور بهذا الحجم على الهواء مباشرة. أنا حقا لا أجد الكلمات المناسبة للتعبير عن شعوري في هذه اللحظة".

وبدأت تصفيات البطولة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بمشاركة أكثر من 20 مليون شخص عبر الإنترنت.

وتقدم الفائزون بعد ذلك إلى مرحلة تصفيات أخرى بخروج المغلوب من خلال خوض مباريات على الهواء مباشرة على مدار الموسم، قبل أن يصل أفضل اللاعبين في العالم إلى المسابقة النهائية في لندن.

وقال جان فرانسوا باثي، مدير إدارة خدمات التسويق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية كان بمثابة فرصة ثمينة لتعزيز المستوى الاحترافي للعبة".

وأضاف "لقد شهد الحدث التاريخي لهذا العام مستويات متقدمة من التطور ولعب دوراً أساسياً في إشراك لاعبين ومشجعين جدد على المنصات الرقمية والتقليدية".

وأشار باثي إلى أن كرة القدم الإلكترونية تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع المزيد من الشباب والجمهور حول العالم على ممارسة كرة القدم، سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي.

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