الحضري أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم يعتزل اللعب دوليا

مصدر الصورة EPA Image caption أصبح الحضري أكبر لاعب يشارك في كأس العالم بعمر 45 عاما و161 يوما

أعلن حارس المرمى المصري عصام الحضري، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في نهائيات كأس العالم عبر تاريخها، اعتزاله اللعب دوليا.

وفاز الحضري، 45 عاما، بكأس الأمم الأفريقية أربع مرات ولعب 159 مباراة دولية بقميص المنتخب المصري منذ مشاركته الدولية الأولى عام 1996.

ودافع الحضري عن عرين المنتخب المصري في أخر مباراة بدور المجموعات بكأس العالم بروسيا 2018 وأنقذ ركلة جزاء في المباراة التي خسرتها مصر أمام السعودية بهدفين مقابل هدف وحيد.

وأصدر الحضري بيانا قال فيه: "اليوم بعد 22 سنة وأربعة أشهر و12 يوما على مباراتي الأولى بقميص المنتخب الوطني المصري رأيت أنها اللحظة الأنسب لتعليق قفازاتي بعدما وفقني الله لتحقيق كل ما حلمت بتحقيقه مع منتخبنا الحبيب".

وأضاف: "أنا الآن في غاية الفخر حيث حميت شباك المنتخب الوطني في 159 مباراة دولية مشاركا في تحقيق إنجازات غير مسبوقة أهمها لقب بطل بطولة أمم أفريقيا 4 مرات ومركز الوصيف في بطولة 2017، وقد حصلت على لقب أفضل حارس في البطولة الافريقية خلال أربع نسخ".

وبدأ الحضري مسيرته في نادي دمياط، قبل أن ينتقل للنادي الأهلي المصري ويلعب في صفوفه نحو 12 عاما حصل خلالها على العديد من البطولات والألقاب، قبل أن يرحل بشكل مفاجئ إلى نادي سيون السويسري.

وبعد ذلك، لعب الحضري للإسماعيلي والزمالك والاتحاد السكندري ووادي دجلة في مصر ثم المريخ السوداني. وخاض الموسم الماضي تجربة جديدة في التعاون السعودي، قبل أن يعود خلال الموسم الحالي للعب مع نادي الإسماعيلي.