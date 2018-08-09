مصدر الصورة Getty Images Image caption كيبا الشاب حطم رقم بوفون بعد 17 عاما ورقم أليسون بيكر بعد 20 يوما فقط

أصبح الأسباني كيبا أريزابالاغا، أغلى حارس مرمى في التاريخ بعد انتقاله من أتليتيكو بيلباو الأسباني إلى تشيلسي الإنجليزي مقابل 71 مليون جنيه إسترليني (80 مليون يورو)، يوم الأربعاء.

وتعد هذه الصفقة هي الأغلى لحارس مرمى في تاريخ تشيلسي أيضا، بعد أن فسخ اللاعب، 23 عاما، عقده مع أتليتيكو والذي وقعه يناير/كانون الثاني الماضي، وكان ساريا حتى 2025، وذلك للانتقال إلى الدوري الإنجليزي وملعب ستامفورد بريدج.

وتجاوزت هذه الصفقة ما دفعه ليفربول الإنجليزي لضم أليسون بيكر، الذي كان أغلى حارس مرمى في التاريخ بحوالي 66.8 مليون استرليني حتى الإعلان عن قيمة عقد كيبا مع تشيلسي.

ووقع الحارس الأسباني عقدا لمدة سبع سنوات ليحل محل ثيبوت كورتوا، الذي من المقرر أن ينضم إلى ريال مدريد.

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وكيبا هو الحارس الثاني لمنتخب أسبانيا بعد ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وأمضى الموسمين الماضيين في الفريق الأول لبيلباو، وخاض معه 53 مباراة في الدوري الأسباني، ولديه مباراة دولية واحدة.

وفشل ريال مدريد بالتعاقد معه الموسم الماضي بسبب رفض المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، رغم أن الحارس كان متاحا وقتها بسعر 25 مليون يورو فقط.

لكن تشيلسي حسم الصفقة لصالحه ودفع لضم الحارس الشاب أكثر مما دفعه في يوليو / تموز 2017، لضم المهاجم الأسباني ألفارو موراتا، الذي ضمه مقابل 60 مليون جنيه استرليني فقط.

وقال كيبا عن هذه الصفقة :"جذبني الكثير من الأشياء للنادي (تشيلسي)، جذبني الاعبون وكل الألقاب التي فاز بها النادي والمدينة والدوري الإنجليزي الممتاز".

وأضاف "أنا مسرور جداً لأن تشيلسي قرر أن يثق بي ويأخذني أيضا".

وهو ثاني لاعب رئيسي يغادر النادي هذا العام، بعد أن حصل مانشستر سيتي على المدافع الفرنسي أيميريك لابورت، مقابل 57 مليون جنية استرليني في يناير/ كانون الثاني.

رقم قياسي عالمي لمدة 20 يوما

قبل انتقال أليسون من روما إلى ليفربول في يوليو/تموز الماضي ، كان الإيطالي جيانلويغي بوفون، قد أمضى 17 سنة كأغلى حارس مرمى في عالم كرة القدم.

وكان يوفنتوس قد اشترى بوفون، 40 عاما، من بارما مقابل 53 مليون يورو في يوليو/ تموز 2001، وظل هذا الرقم هو الأغلى في تاريخ حراس المرمى طوال السنوات الماضية.

لكن أليسون جاء هذا العام ليحطم عرش بوفون ويسجل رقما قياسيا جديدا في سوق حراس المرمى، لكنه لم يصمد سوى 20 يوما فقط ليتفوق كيبا على الجميع.