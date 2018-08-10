فاردي يقود هجوم ليستر سيتي أمام مانشستر يونايتد بعد توقيع عقد جديد

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاردي أحرز 88 هدفا مع ليستر وفاز معه بالدوري الإنجليزي 2016

وقع المهاجم الإنجليزي جيمي فاردي، عقدا جديدا مدته أربع سنوات مع ناديهمليستر سيتي الذي فاز معه بالدوري الإنجليزي عام 2016.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 31 عاما، 88 هدفا لفريق الثعالب، منذ انتقاله من فريق فليتوود تاون، عام 2012.

ويبدأ ليستر سيتي أولى مبارياته في الدوري، اليوم الجمعة 10 أغسطس/آب، ضد مانشستر يونايتد في أولد ترافورد.

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وقال فاردي: "الجميع يعرف كيف أشعر حيال اللعب لهذا النادي" ، مضيفا أن وقته مع ليستر كان "رحلة رائعة".

وتابع "إنه لأمر رائع أن أعرف أنني أستطيع اللعب أربع سنوات أخرى لفريق ليستر سيتي".

وسجل المهاجم المولود في شيفيلد 23 هدفا مع ليستر سيتي في جميع المسابقات العام الماضي، مما أدى إلى اختياره للانضمام إلى المنتخب الإنجليزي الذي خاض نهائيات كأس العالم الأخيرة في روسيا.

وأشركه المدرب غاريث ساوثغيت، في أربع مباريات خلال البطولة حتى الوصول إلى الدور نصف النهائي، بما في ذلك المشاركة منذ البداية ضد بلجيكا في مراحل المجموعة.

وجاء الإعلان عن صفقة فاردي الجديدة في نفس اليوم الذي توصل فيه النادي لاتفاق مع فرايبورغ للحصول على توقيع المدافع التركي كاغلار سويونكو، بالإضافة لإتمام صفقة مع فيليب بينكوفيتش، 21 عاما ، من دينامو زغرب.

وقد وافق سويونكو، 22 عاما، على التوقيع للنادي لمدة خمس سنوات مقابل 19 مليون جنيه استرليني. بينما جاءت صفقة بينكوفيتش مقابل 13 مليون جنيه استرليني، لمدة خمس سنوات.