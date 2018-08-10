ما هي كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية التي فاز بها سعوديان؟

تفوق السعودي مساعد الدوسري على أكثر من 20 مليون متنافس لكي "يحول الحلم إلى حقيقة" ويفوز بكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية المقامة في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز اللاعب السعودي على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد، ليحصل على لقب البطولة ويحصد جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار.

لكن ما هي كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية؟

انطلقت عام 2004 في سويسرا باسم كأس العالم لكرة القدم التفاعلية Interactive World Cup وتختصر كـ FIWC هي مسابقة دولية لألعاب فيديو كرة القدم تقام تحت رعاية فيفا بالشراكة مع إي ايه سبورتس وسوني كمبيوتر انترتينمنت أوروبا.

وفي عام 2018 تم تغيير اسم البطولة من بطولة كأس العالم لكرة القدم التفاعلية إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية.

وتعتبر كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية أكبر مسابقة رياضية رقمية على الإطلاق بحسب موسوعة غنيس للأرقام القياسية.

مصدر الصورة fifaeworldcup

وفي البطولة الأخيرة للمسابقة التي جرت العام الجاري، شارك نحو 20 مليون متسابق من مختلف أنحاء العالم في مرحلتها الأولى التي انطلقت في نوفمبر/تشرين ثاني الماضي.

سعودي يتوج بطلا لكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية

وتقدم الفائزون بعد ذلك إلى مرحلة تصفيات أخرى بخروج المغلوب من خلال خوض مباريات على الهواء مباشرة على مدار الموسم، قبل أن يصل أفضل اللاعبين في العالم إلى المسابقة النهائية في لندن.

تاريخ

انطلقت أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم الإلكترونية عام 2004 بسويسرا، ودخلت موسوعة غينيس عام 2010 كأكبر مسابقة رياضية رقمية على الإطلاق.

وفي عام 2013 شهدت مشاركة 2.5 مليون لاعب من كل أنحاء العالم.

وفي بطولة عام 2015 شارك متسابقون على أجهزة Xbox one وPlayStation 4 للمرة الأولى وفاز السعودي عبد العزيز الشهري بالبطولة التي أقيمت في مدينة ميونيخ الألمانية بعد أن هزم الفرنسي جوليان داسونفيل 3/صفر.

وفي مارس/آذار 2016 فاز محمد الباشا من الدنمارك ببطولة العالم التي أقيمت بمدينة نيويورك الأمريكية بعد أن هزم الإنجليزي شين آلان.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز مساعد الدوسري على نظيره البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد

وفي البطولة الأخيرة وصل إلى التصفيات النهائية في العاصمة البريطانية لندن 32 لاعبا من 19 دولة وقد فاز بها السعودي مساعد الدوسري الذي هزم البلجيكي ستيفانو بينا في المباراة النهائية بأربعة أهداف دون رد، ليحصل على لقب البطولة ويحصد جائزة مالية قدرها 250 ألف دولار.

وقد ضمت البطولة الأخيرة في لندن قسمين جديدين، هما اختبارات عشوائية للكشف عن المنشطات، ومراقبة لاتجاهات المراهنات كما أصبح المدربون المحترفون، وأيضاً وكلاء اللاعبين أمراً واقعاً.

طموحات

وقال بطل العالم لكرة القدم الإلكترونية مساعد الدوسري لبي بي سي إن الأمر لا يرتبط بالموهبة فقط فهو يتدرب منذ 8 أشهر استعدادا للمسابقة، وقد تصل مدة التدريب لأربع ساعات يوميا.

ووحول طموحاته فيما يتعلق باللعبة،أضاف قائلا إن طموحه تحقيق البطولة سنويا لإسعاد الشعب السعودي والعربي.

ووصف الدوسري نفسه بأنه محترف لكرة القدم الإلكترونية، مشيرا إلى انتشارها في بلاده.

وأكد لبي بي سي أن المهارة الأساسية في هذه اللعبة هي سرعة رد الفعل، وطبعا المعرفة بقوانين كرة القدم ضرورية.

وقد غرد لاعب الأرسنال الألماني مسعود أوزيل في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مهنئا الدوسري.

وتقدم بعض الجامعات الأميركية في الوقت الراهن منحاً للتدريب على الألعاب الإلكترونية الرياضية، بينما يرتبط كثير من اللاعبين الكبار بأندية أوروبية كبيرة ويحققون مكاسب مالية جيدة.

وقال جان فرانسوا باثي، مدير إدارة خدمات التسويق بالاتحاد الدولي لكرة القدم، إن "نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية كان بمثابة فرصة ثمينة لتعزيز المستوى الاحترافي للعبة".

وأضاف "لقد شهد الحدث التاريخي لهذا العام مستويات متقدمة من التطور ولعب دوراً أساسياً في إشراك لاعبين ومشجعين جدد على المنصات الرقمية والتقليدية".

وأشار باثي إلى أن كرة القدم الإلكترونية تلعب دورًا رئيسيًا في تشجيع المزيد من الشباب والجمهور حول العالم على ممارسة كرة القدم، سواء في العالم الافتراضي أو الواقعي.