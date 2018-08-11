مصدر الصورة Getty Images Image caption كالوشا بواليا اختير سابقا كأفضل لاعب أفريقي ثم تولى تدريب منتخب لزامبيا ورئاسة الاتحاد الزامبي لكرة القدم

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أفضل لاعب أفريقي سابقا، الزامبي كالوشا بواليا، لمدة عامين.

وجاء قرار فيفا بعد تحقيق أجراه الاتحاد الدولي بشأن علاقته بالمسوؤل القطري الموقوف محمد بن همام.

وانتهى التحقيق إلى أن بواليا تلقى هدية، في انتهاك لميثاق الأخلاق في الاتحاد الدولي.

وفي بيان، قال بواليا إنه "لم يرتكب أي جريمة" وتعهد "بكل قوة" لديه بتبرئة ساحته.

وأضاف: "لم أقم على الإطلاق ولن أقوم بشيء يسيء لسمعة هذه اللعبة الرائعة".

وقالت لجنة الأخلاق في فيفا إن الحظر يشمل "جميع الأنشطة المرتبطة بكرة القدم (إداريا ورياضيا وأي أنشطة أخرى) على المستويين الوطني والدولي".

ويحمل بواليا، الرئيس السابق للاتحاد الزامبي لكرة القدم، عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف).

غرامة كبيرة

وقال فيفا، في بيان، إنه كان يجري تحقيقا مع بواليا البالغ من العمر 54 عاما منذ فبراير/شباط عام 2017 من خلال "التركيز بالأساس على المنافع التي تلقاها بواليا من بن همام".

كما غُرّم بواليا 100 ألف و600 دولار.

وفي عام 1988، اختار كاف بواليا كأفضل لاعب في أفريقيا، ليواصل مسيرته لتولى تدريب المنتخب الوطني لزامبيا.

وأوقف بن همام من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة القدم مدى الحياة عام 2011 لدوره في فضيحة تتعلق بشراء أصوات مقابل أموال.

ونفى المسؤول القطري ارتكاب أي مخالفات.