رونالدو في المستشفى بعد إصابته بالتهاب رئوي

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل رونالدو 62 هدفا للبرازيل

نُقل نجم كرة القدم البرازيلي السابق، رونالدو نازاريو، إلى وحدة الرعاية المركزة في مستشفى في مدينة إبيزا الإسبانية بعد إصابته بالتهاب رئوي.

وكتب المهاجم السابق، البالغ من العمر 41 عاما والذي أحرز مع فريق منتخب بلاده لقب الفوز بكأس العالم، تغريدة قال فيها إنه أصيب بإعياء يوم الجمعة.

واستطاع رونالدو تسديد 62 هدفا للبرازيل، من بينها أهداف خلال مباراة بلاده أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2002.

وأعرب المهاجم السابق في نادي ريال مدريد، والذي لعب أيضا لنادي بارشلونة وانترميلان وإيه سي ميلان، عن شكره لجمهوره الذي يحبه وتمنياتهم له بالشفاء.

وقالت متحدثة باسم مستشفى "كان ميسيس"، الذي يعالج فيه رونالدو، إنها غير قادرة على الإدلاء بأي معلومات لأسباب الخصوصية.

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز رونالدو بجائزة الكرة الذهبية أحسن لاعب في عامي 1997 و 2002

وكان رونالدو يقضي عطلة في مدينة إبيزا التي يمتلك منزلا فيها.

واعتزل المهاجم اللعب قبل سبع سنوات بعد أن قضى عامين في نهاية مسيرته الكروية في نادي كورنثيانس في البرازيل.

وأحرز رونالدو لقب الدوري الإسباني مرتين مع نادي ريال مدريد، كما أحزر لقب كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم مع نادي انترميلان.

وشارك رونالدو مع منتخب البرازيل الذي فاز بكأس العالم عام 1994، على الرغم من عدم لعبه، كما ساعد بلاده في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 1998.

وفاز بجائزة الكرة الذهبية أحسن لاعب في عامي 1997 و 2002.