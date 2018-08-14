مصدر الصورة Reuters Image caption كان صلاح هداف الدوري الانجليزي الموسم الماضي مسجلا 44 هدفا لليفربول.

أحال نادي ليفربول نجمه الشهير محمد صلاح إلى الشرطة بعد أن تم تصويره، على ما يبدو، وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء قيادة سيارته.

وأكدت الشرطة، في تغريدة، أن الفيديو أحيل إلى "الإدارة المختصة".

وقال متحدث باسم النادي إن النادي أبلغ الشرطة بعد نقاشات مع اللاعب.

وأضاف أن أي إجراء بشأن اللاعب المصري فيما يتعلق بما حدث سيكون مسألة داخل النادي.

ويبدو أن الفيديو، الذي انتشر على تويتر، يُظهر صلاح، الذي كان هداف الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الماضي بـ 44 هدفا، وهو يستخدم هاتفه بينما كان جالسا خلف مقود السيارة والمشجعون، بينهم أطفال، يحيطون بسيارته.

وقال المتحدث باسم النادي "بعد نقاش مع اللاعب، أحاط النادي الشرطة علما بالفيديو والظروف التي صور فيها".

وأضاف "لقد تحدثنا مع اللاعب أيضا وسوف نتابع الأمر داخليا".

وأكد المتحدث "أنه لا النادي ولا اللاعب سوف يكون لهما أي تعليق آخر على الأمر".