اتليتيكو مدريد بطلا لكأس السوبر الأوروبية برباعية في شباك ريال مدريد

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توج اتليتيكو مدريد بلقب بطل كأس السوبر الأوروبية بعد فوزه على غريمه ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين في تالين عاصمة استونيا.

وتعد هذه أول مباراة لريال مدريد من دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل إلى يوفنتوس الإيطالي في صفقة قيمتها 112 يورو.

ولجأ الفريقان إلى وقت إضافي مدته نصف ساعة بعد أن انتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وتقدم المهاجم دييغو كوستا لاتليتيكو في الدقيقة الأولى بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك الفرنسي كريم بنزيمة التعادل في الدقيقة 27 قبل أن يتقدم ريال مدريد بهدف ثان لقائد الفريق سيرخيو راموس في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

ثم تعادل كوستا لاتليتكو في الدقيقة 79 ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافي الذي شهد الهدفين الثالث والرابع لاتليتيكو عن طريق لاعبيه ساؤول وكوكي في الدقيقتين 98 و104.

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