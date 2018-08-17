لأول مرة، مباراة في الدوري الإسباني تقام في الولايات المتحدة

مصدر الصورة Getty Images Image caption ليونيل ميسي لاعب برشلونة أحد أبرز نجوم الليغا

ستقام إحدى مباريات الدوري الإسباني (لا ليغا) على أراضي الولايات المتحدة، لتكون أول مرة تقام فيها مثل تلك المباراة خارج إسبانيا.

يأتي ذلك في إطار شراكة تستمر لـ 15 عاما، بين رابطة الدوري الإسباني وشركة "ريليفانت" للإعلام والتسويق، التي تنظم بطولة الكأس الدولية للأبطال، وذلك بهدف الترويج لرياضة كرة القدم في أمريكا الشمالية.

ووصف رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافير تيباس، الخطوة بأنها "اتفاق رائد".

وكان الدوري الإنجليزي قد ناقش في وقت سابق خططا، لإقامة مجموعة من المباريات، تحت اسم "المباراة رقم 39"، خارج أراضي انجلترا وويلز.

وأثارت هذه الفكرة انتقاد الجماهير ووسائل الإعلام حينذاك، وقال الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الإنجليزي ريشتار سكودامور، الذي اقترح الفكرة عام 2008، إنها لا يمكن أن تحدث "قبل أن تكون الظروف على ما يرام".

وردا على سؤال عن موعد إقامة المباراة في الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستصبح حدثا ثابتا، قالت رابطة الليغا لبي بي سي سبورت إنها "لايمكنها تأكيد الفرق المشاركة، أو المباراة أو الموعد أو الموسم".

وكان تيباس قد قال، في وقت سابق، إن الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة "لن يلعب خارج إسبانيا أبدا".

لكن مباراة ودية بين الفريقين لعبت في ميامي، في يوليو/ تموز عام 2017، وذلك ضمن بطولة "الكأس الدولية للأبطال" الودية.

ويوم الأحد الماضي، أقيمت مباراة كأس السوبر الإسبانية في المغرب، في أول مرة تقام فيها خارج إسبانيا.

وقال ستيفن روس رئيس وصاحب شركة ريليفانت: "هذا المشروع المشترك الاستثنائي يمثل القفزة العملاقة المقبلة، في الشعبية المتنامية لكرة القدم في أمريكا الشمالية".

وأضاف: "هذه العلاقة الفريدة ستخلق فرصا، للملايين من جماهير كرة القدم في أمريكا الشمالية، لمعايشة أعلى مستويات كرة القدم في العالم، وأكثرها إثارة ومتعة".