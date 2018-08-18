الأهلي المصري يفوز على الترجي ويتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال

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تأهل الأهلي المصري إلى دور الثمانية في بطولة دوري أبطال افريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي في عقر داره ووسط جماهيره بهدف وحيد مقابل لا شييء.

أحرز هدف المباراة الوحيد المهاجم المغربي وليد ازارو في الدقيقة 33 من المباراة.

وجاء الهدف بعد أن تأخر حارس مرمى الترجي في الخروج وفشل في التصدي لكرة مشتركة مع سعد سمير مدافع الأهلي الذي مرر الكرة لأزارو فأودعها الشباك.

وشدد الترجي من هجماته لتعديل النتيجة ولكنه قابل دفاعا قويا من لاعبي الأهلي.

وبهذا الفوز يواصل الأهلي المصري تفوقه على الترجي التونسي في المواجهات المباشرة على ملعب رادس في تونس.

وتصدر الأهلي المجموعة بعد 5 جولات برصيد 10 نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع الترجي الذي يحمل الرصيد نفسه من النقاط.

ويلتقي الأهلي مع كمبالا سيتي الأوغندي نهاية أغسطس / اب الجاري ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات، بينما يواجه الترجي تاونشيب البتسواني.