ميسي يقود برشلونة للفوز في مستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري الإسباني

مصدر الصورة EPA

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي فريقه برشلونة للفوز بثلاثة أهداف على الافيس في مستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري.

وسجل ميسي الهدف الأول في 64 من ركلة حرة محرزا الهدف رقم 6 آلاف لبرشلونة في الدوري الاسباني لا ليغا.

وأضاف البرازيلي فيليبي كوتينيو البديل الهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة 83.

ثم أحرز ميسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 93 بعد أن سيطر على الكرة التي مررها زميله لويس سواريز وتلاعب بالدفاع ثم أسكنها الشباك.

وواجه برشلونة صعوبة حتى منتصف الشوط الثاني في اختراق الدفاع المتكتل لفريق الافيس الذي لم يسدد لاعبوه سوى 3 مرات فقط على مرمى برشلونة.

وبهذين الهدفين، سجل ميسي، الذي يحمل شارة القيادة خلفا لانييستا، 6.4 في المئة من أهداف برشلونة في مسابقة الدوري الاسباني.