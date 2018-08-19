دعوة لمنع دخول النساء "مكان مقدس" في ملعب رياضي في روما

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تداول مشجعون شديدو الحماس لنادي لاتسيو لكرة القدم في إيطاليا رسالة تدعو لحظر دخول النساء إلى جزء من ملعب كورفا نورد في الأولومبي في روما.

والتصقت صفات العنصرية والعنف ومعاداة السامية بالمشجعين الـ "التراس" أو المتشددين.

وقبل المباراة الأولى لهذا الموسم تم تداول نشرة غير رسمية تقول إن المنصة "مكان مقدّس" ولا يجوز للنساء الوقوف فيه.

وقالت إنه يتعين على النساء الذهاب إلى أجزاء أخرى من الملعب.

ودعت النشرة "النساء والزوجات والصديقات الحميمات" لعدم الجلوس في الصفوف العشرة الأولى من المنصة.

وجاء فيها: "أولئك الذين اختاروا الذهاب إلى الملعب كبديل عن الاحتفال بيوم رومانسي في فيلا بورغيزي [وهو منزل وحديقة تاريخية رومانية]، عليهم الذهاب إلى أجزاء أخرى من الملعب".

وفي الموسم الماضي، تم فرض غرامة على النادي بعد أن عرض أنصاره ملصقات معادية للسامية تظهر فيها واحدة من ضحايا الهولوكوست (المحرقة) آنا فرانك على قمصان.