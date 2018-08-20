محمد صلاح ورونالدو ومودريتش في القائمة النهائية لأفضل لاعب في أوروبا

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في أوروبا وتضم محمد صلاح وكريستيانو رونالدو ولوكا مودريتش.

وسجل صلاح 44 هدفا بقميص ليفربول الموسم الماضي وساعد النادي الإنجليزي على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح صلاح أول لاعب عربي وإفريقي يترشح لهذه الجائزة.

وكان صلاح قد دخل أيضا قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم والتي سيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم من بينها أفضل لاعب في العالم.

مصدر الصورة Getty Images Image caption سجل صلاح 44 هدفا بقميص ليفربول الموسم الماضي

أما رونالدو، الذي فاز بالجائزة العام الماضي، فساعد ريال مدريد على الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وحصل على لقب هداف المسابقة بـ 15 هدفا.

ويعد اللاعب البرتغالي، الذي فاز بهذه الجائزة ثلاث مرات من قبل، هو اللاعب الوحيد الذي تواجد في القائمة النهائية للمرشحين كل عام منذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 2011.

مصدر الصورة AFP Image caption فاز رونالدو بهذه الجائزة ثلاث مرات مت قبل

وساهم مودريتش، الذي كان أيضا أحد الأعمدة الرئيسية في فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، في حصول منتخب كرواتيا على المركز الثاني في نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

ومن المنتظر أن يعلن الاتحاد الأوروبي عن الفائز بهذه الجائزة خلال قرعة مجموعات دوري أبطال أوروبا في 30 أغسطس/آب الجاري.