استبعاد رياضيين من بعثة اليابان الأولمبية "مارسوا الجنس مقابل المال"

مصدر الصورة Getty Images Image caption قال ياسوهيرو ياماشيتا "نعتذر بشدة ونعتزم تقديم إرشاد واف للاعبين من الآن فصاعدا"

أُعيد أربعة لاعبين في منتخب اليابان لكرة السلة، المشارك في في دورة الألعاب الآسيوية لبلادهم بعد تقارير عن دفعهم أموال لنساء لممارسة الجنس.

وخرج اللاعبون لتناول العشاء في جاكرتا وهم يرتدون زي منتخبهم حين عُرض عليهم الذهاب إلى فندق مع نساء، وذلك حسبما قالت وكالة الأنباء اليابانية كيودو نيوز.

وافتتحت الألعاب الآسيوية في العاصمة الإندونيسية يوم السبت وتستمر حتى الثاني من سبتمبر/أيلول.

وقال ياسوهيرو ياماشيتا، رئيس البعثة اليابانية في الألعاب الآسيوية، "أشعر بالعار".

وأضاف "نعتذر بشدة ونعتزم تقديم إرشاد واف للاعبين من الآن فصاعدا" .

وبدأت منافسات كرة السلة في البطولة قبل مراسم الافتتاح يوم السبت، ووقعت الحادثة بعد فوز المنتخب الياباني على قطر، حسبما قال ياماشيتا في المؤتمر الصحفي.

وقال يامشيتا إن اللاعبين الأربعة التقوا بشخص يتحدث اليابانية أخبرهم عن حانة حيث يمكنهم مقابلة نساء.

وأضاف أن اللاعبين أمضوا بعض الوقت في الحانة قبل الذهاب إلى فندق مع أربعة نساء وبقوا هناك حتى صباح الجمعة.

وقال ياسوهيرو إن "اللاعبين الأربعة غادروا إلى اليابان على نفقتهم الخاصة"، مضيفا أن اللاعبين الثمانية المتبقين سيواصلون خوض منافسات الدورة

وأضاف "يجب على الرياضيين أن يكونوا نموذجا يحتذى به، ليس فقط في المضمار الرياضي ولكن في الأماكن الأخرى أيضا".

ويقول منظمو البطولة إن 18 ألف رياضي يزورون مدينتي جاكرتا وباليمبانغ، اللتين تستضيفان البطولة.