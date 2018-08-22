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أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز الثلاثاء إنه بصدد اتخاذ اجراءات قانونية في السعودية لحماية حقوق شركة BeIn القطرية المخولة ببث مباريات الدوري ضد ما وصفه "بالقرصنة" التي تمارسها قناة beoutQ السعودية.

وأضاف الدوري الانجليزي الممتاز إنه إطلع على "أدلة دامغة" تشير إلى أن كل المباريات الـ 20 التي جرت في الاسبوعين الأولين للموسم الكروي الجاري بثت بشكل غير قانوني من قبل قناة تلفزيونية غير شرعية تدعى " beoutQ".

وكانت قناة BeIN قد فازت مؤخرا حقوق البث الحصرية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمباريات ثلاثة مواسم للدوري الانجليزي الممتاز تنتهي في موسم 2021-2022، وذلك بعد أن دفعت مبالغا كبيرة من الأموال.

وجاء في تصريح أصدره الدوري الانجليزي الممتاز أن "الدوري الممتاز ينظر الى القرصنة بكل أشكالها بمنتهى الجدية، وهو ملتزم بالعمل مع شركائه في مجال البث التلفزيوني والأجهزة التنظيمية في كافة أرجاء العالم للتصدي للاستغلال غير القانوني للمواد الخاصة به."

وجاء في التصريح ايضا، "ولذا، كلف الدوري الانجليزي الممتاز محامين ومستشارين قانونيين في السعودية للبدء في عملية مقاضاة الجهات المسؤولة عن عمليات القرصنة هذه. ونظرا للاطار القانوني المحكم الساري في السعودية فيما يتعلق بحقوق الملكية الأدبية، يشعر الدوري الإنجليزي الممتاز بالثقة بأن السلطات السعودية ستعترف بحقوقه عند انطلاق العملية القضائية."

ويعد هذا الصراع الحلقة الأحدث في النزاع الدائر منذ أمد بعيد حول البث غير الشرعي والذي كان نتاجا للنزاع الدبلوماسي بين قطر والمملكة السعودية.

وكانت BeIN القطرية - التي دفعت مليارات الدولارات الأمريكية للحصول على حقوق البث الحصرية لمباريات الدوريين الإنجليزي الممتاز والدوري الفرنسي - قالت في وقت سابق من الشهر الحالي إن لديها "أدلة لا يرقى اليها الشك" بأن قناة beoutQ تبث بشكل غير قانوني المئات من مباريات كرة القدم الأوروبية.

وقالت إن هذا البث غير القانوني يتم عبر القمر الاصطناعي عربسات الذي يتخذ من السعودية مقرا له.

وكانت BeIN قد كلفت شركة سيسكو سيستيمز الأمريكية وشركة NAGRA السويسرية وشركة Overon الاسبانية في التحقيق في الموضوع.

وتنفي السلطات السعودية ومؤسسة عربسات أن تكون لديها أي علاقة بقناة beoutQ.

وتقول BeIN إن beoutQ بثت بشكل غير شرعي مباريات بطولة كأس العالم التي جرت في تموز / يوليو في روسيا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا قال في تموز / يوليو إنه يجري الاستعدادات اللازمة لاتخاذ اجراءات قانونية في السعودية ضد البث المقرصن.