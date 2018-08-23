لاعبو الدوري الأسباني يهددون بالإضراب رفضا للعب في الولايات المتحدة

مصدر الصورة AFE Image caption اللاعبون أعضاء الرابطة بعد الاجتماع لمناقشة قضية لعب مباراة في الولايات المتحدة

ذكرت رابطة لاعبي كرة القدم في إسبانيا أن لاعبي الأندية الإسبانية قد يضربون عن خوض المباريات بسبب مخطط لإقامة إحدى مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) كل موسم في الولايات المتحدة.

وعقدت الرابطة اجتماعا، الأربعاء، حضره قائد فريق ريال مدريد سيرخيو راموس ونائب قائد برشلونة سيرخيو بوسكيتس، لمناقشة "قلقهم" بشأن هذه القضية.

و ستقام إحدى مباريات الدوري الإسباني على أراضي الولايات المتحدة بعد موافقة الاتحاد الإسباني على عقد مدته 15 عاما مع شركة ريليفانت الإعلامية الامريكية، يوم الجمعة.

وتقول رابطة اللاعبين المحترفين في إسبانيا AFE، إن الاتحاد الإسباني لم يستشر اللاعبين قبل اتخاذ هذا القرار.

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واجتمع لاعبون من جميع فرق الدوري لكرة القدم في مدريد، لمناقشة القضية مع رئيس الرابطة ديفيد أغانزو.

وكان من بين الحضور راموس وزميله في ريال مدريد ناتشو، وثنائي برشلونة بوسكيتس وسيرغي روبرتو، وليو باتيستاو من إسبانيول، وبرونو من فياريال ولاعب أتليتيكو مدريد كوكي وخوانفران.

وقال أغانزو :"المشكلة هي غياب المنطق السليم، وهذه الخطة تهتم فقط بتصدير فوائد كرة القدم، لا أحد يقيم وزنا للمشجعين".

مصدر الصورة Getty Images Image caption راموس قائد ريال مدريد وبقية قادة الفرق أعربوا عن رفضهم للاتفاق

وأضاف "نحن بحاجة إلى إصلاح هذا مع المسؤولين. إن قادة الفرق يشعرون بالغضب، إنهم ضد هذه الفكرة بالإجماع".

وقال إن هذا لا معنى له "فنحن نتحدث عن اتفاق تم لمدة 15 سنة دون استشارة اللاعبين".

وحول إمكانية القيام بإضراب، أضاف: "سنحاول ألا نصل إلى هذا الحد ولكننا على استعداد للذهاب إليه إذا لزم الأمر".

وأعلن أغانزو عن اجتماع أخر للاعبين في سبتمبر/أيلول.

وردا على سؤال عن موعد إقامة المباراة في الولايات المتحدة، وما إذا كانت ستصبح حدثا ثابتا، قال الاتحاد الإسباني لبي بي سي سبورت إنه "لايمكنه تأكيد الفرق المشاركة، أو المباراة أو الموعد أو الموسم".

وقالت الرابطة إن اللاعبين "لا يفهمون القرارات الانفرادية"، وأضافت :"الدوري الإسباني يبدد المشجعين، وهو أمر يضر كرة القدم وجوهرها".

بعد الاجتماع قال مسؤولو الاتحاد الإسباني في بيان إنهم "سوف يجتمعون مع رابطة اللاعبين في الوقت المناسب لمناقشة خطط لعب مباراة خارج إاسبانيا".

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