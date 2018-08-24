هازارد "سيكمل الموسم مع تشيلسي"

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أكد المدير الفني لفريق تشيلسي الانجليزي لكرة القدم موريسيو ساري أن لاعب فريقه البارز إدين هازارد لن يرحل هذا الموسم.

وأشار ساري إلى ان اللاعب البلجيكي من المواهب الكبرى في فريقه ولايمكن الاستغناء عنه ببساطة.

وقال " لايمكن أن نبيع لاعبا مميزا دون أن يكون لدينا خطط لشراء لاعب آخر على نفس المستوى".

وتناولت وسائل إعلام تقارير متنوعة تربط بين هازارد وفريق ريال مدريد الإسباني، ورجح متابعون ان تتم الصفقة في موسم الانتقالات الشتوي المقبل خاصة بعدما بدأ ساري مباريات فريقه في الدوري الانجليزي الممتاز (البريميير ليغ) التي لعبها هذا الموسم مع الاحتفاظ بهازارد على مقعد البدلاء.

لكن ساري أكد أن لاعبه جاهز للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام نيوكاسل منذ البداية لأول مرة هذا الموسم.

وقال ساري "أعتقد ان هازارد مستعد للمشاركة لنحو 50 أو 60 دقيقة ولست متأكدا من مدى جاهزيته للمشاركة لتسعين دقيقة لكنه مستعد للمشاركة منذ البداية".

ومن المعروف أن فترة الانتقالات في إسبانيا ممتدة حتى نهاية الشهر الجاري.

وأشار ساري إلى أن هازارد لن يرحل قائلا "أظن أن هازارد سيستمر معنا حتى نهاية الموسم الجاري".

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