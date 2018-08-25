إيقاف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بسبب "قميص ميسي"

مصدر الصورة Getty Images Image caption رُسم ليونيل ميسي في لوحة على جدار الفصل الإسرائيلي بمدينة بيت لحم وهو يركل كرة تستهدف العلم الإسرائيلي وتمزقه

أوقف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، جبريل الرجوب، 12 شهرا بعدما دعا الجماهير إلى حرق قمصان ليونيل ميسي وصوره.

كما غُرّم الرجوب 20 ألف فرانك سويسري لـ "التحريض على الكراهية والعنف" في تصريحات أدلى بها قبل مباراة ودية بين الأرجنتين وإسرائيل.

وكان من المقرر أن تنظم المباراة في يونيو/حزيران الماضي في القدس المحتلة، لكنها ألغيت.

ولن يتمكن الرجوب من حضور أي مباراة لكرة القدم بصفته رئيسا للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، مما سيمنعه من التواجد مع منتخب بلاده الذي سيشارك في كأس الأمم الآسيوية 2019 بشهر يناير/كانون الثاني المقبل في الإمارات. .

وفي يونيو/حزيران، قال وزير الخارجية الأرجنتيني، جورج فوري، إنه يعتقد أن لاعبي بلاده "لا يرغبون في لعب المباراة" أمام إسرائيل.

وبعد إلغاء المباراة، أصدر الاتحاد الفلسطيني بيانا شكر فيه ميسي وأعضاء فريقه.

وقال الرجوب في مؤتمر صحفي "إن ماحدث... هو بطاقة حمراء من باقي دول العالم للإسرائيليين"، وذلك بعدما اتهم إسرائيل في وقت سابق باستخدام المباراة كـ "أداة سياسية".

وقال الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم إنه تابع "بقلق شديد التهديدات البدنية والوحشية، التي تخطت كل الخطوط الحمراء".

وتعهد باستخدام "كافة الوسائل لدى مؤسسات كرة القدم في العالم لمحاسبة الرجوب والاتحاد الفلسطيني لكرة القدم".

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