9 أهداف بقدم واحدة في شوط واحد في مباراة دولية لكرة القدم

مصدر الصورة Getty Images Image caption وانغ تتقدم بفارق 6 أهداف عن منافساتها في قائمة الهدافات

على الرغم من أن بطولة كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية الأسيوية 2018، المقامة في إندونيسيا، قد دخلت مؤخرا في مراحل المباريات الإقصائية، إلا أن جائزة الحذاء الذهبية للسيدات تعتبر قد حسمت.

وسجلت اللاعبة الصينية، وانغ شانشان، البالغة من العمر 28 عاما 11 هدفا، من بينهم 9 أهداف في مباراة واحدة، نزلت فيها بديلا عن إحدى زميلاتها.

وسجلت اللاعبة هاتريك الهاتريك، بعد أن نزلت المباراة في الدقيقة 56 ضد منتخب طاجيكستان، الاثنين الماضي.

وسجلت اللاعبة الثلاثة أهداف الأخيرة من أهدافها خلال الوقت بدل الضائع، الذي بلغ 3 دقائق، لتنتهي المباراة بنتيجة 16 هدفا للصين مقابل لا شيئ لطاجيكستان.

وكانت طاجيكستان قد تلقت هزيمة مماثلة، بنفس النتيجة من منتخب كوريا الشمالية، خلال مباراتهما الافتتاحية يوم الجمعة الماضي.

وأنهت طاجيكستان مبارياتها في ذيل المجموعةB ، دون أن تحصد أية نقاط، بينما سجلت هدفا واحدا، وذلك بعد أن هزمت من جانب هونغ كونغ، بنتيجة 6 أهداف مقابل هدف، لدى ختام دور المجموعات الأربعاء.

وتربعت الصين على قمة المجموعة، بتسع نقاط من الفوز في مبارياتها الثلاثة، بينما تصدرت وانغ شانشان قائمة الهدافات حتى الآن، بحصيلة الأهداف التسعة، إلى جانب هدف أحرزته في مباراة ضد هونغ كونغ، انتهت بفوز الصين بـ 7 أهداف دون مقابل، وهدف آخر أحرزته خلال مباراة ضد كوريا الشمالية، انتهت بالفوز بهدفين دون مقابل.

وسيواجه المنتخب الصيني للسيدات نظيره التايلاندي، خلال الدور ربع النهائي، في وقت تتقدم فيه وانغ بفارق 6 أهداف عن منافستيها، وهما زميلتها زاو رونغ، والكورية الجنوبية لي هيون - يونغ، حيث يتربع الثلاثة على قائمة الهدافات.