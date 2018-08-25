تعرف على الزي الذي ستمنع سيرينا وليامز من ارتدائه

مصدر الصورة Getty Images Image caption سيرينا ويليامز تلعب التنس وهي ترتدي زي القطط الأسود التي لن يُسمح بارتدائها بعد الآن

لن يُسمح لبطلة التنس، سيرينا ويليامز بارتداء ملابسها السوداء التي تشبه زي الغواصين، في بطولة فرنسا المفتوحة في العام المقبل. حيث سيتم فرض نظام أكثر صرامة في توحيد الزي المعتمد من قبل الاتحاد.

وقالت بطلة غراند-سلام التي فازت 23 مرة، إن الزي الأسود جعلها تشعر وكأنها " بطلة خارقة" في بطولة رولان جاروس هذا العام.

وأضافت ويليامز، إن ذلك الزي ساعدها في التأقلم مع مشكلة الجلطات الدموية، التي كلفتها حياتها تقريباً عندما أنجبت ابنتها.

وقال برنارد جيوديسيلي، رئيس اتحاد التنس الفرنسي، لمجلة التنس "لن يتم قبول ذلك بعد الآن." وأضاف:" أعتقد أننا في بعض الأحيان نتجاوز القواعد، عليك أن تحترم المكان واللعبة".

ولم يكشف جوديسيلي عن القواعد الجديدة للزي، لكنه نوه إلى أنها لن مقيدة كما في "ويمبلدون" حيث يتعين على اللاعبين ارتداء ملابس بيضاء بالكامل.

وأضاف أنه على الرغم من أن التصميم قد تم بالفعل لزي اللاعبين لعام 2019، إلا أن اتحاد التنس الفرنسي طلب من الشركات المشاركة إطلاعهم على التصاميم.

نجمة التنس سيرينا ويليامز: "كرهت وقوعي ضحية" وسائل التواصل الاجتماعي

9 أهداف بقدم واحدة في شوط واحد في مباراة دولية لكرة القدم

وعادت ويليامز، 36 عاماً، إلى بطولة غراند-سلام في بطولة فرنسا المفتوحة في مايو/أيار بعد أن أنجبت ابنتها في سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتدت الفائزة ثلاث مرات، بدلتها السوداء في جولاتها الثلاث الأولى مع اللاعبة ماريا شارابوف، لكنها اضطرت إلى الانسحاب من المباراة في الجولة الرابعة بسبب إصابتها.

وأهدت ارتداءها للزي الأسود إلى الأمهات الجدد، وقالت إنها تشعر وكأنها " ملكة من واكاندا" في إشارة منها إلى فيلم : الفهد الأسود".

وتسعى وليامز للفوز بلقب بطولة أمريكا السابعة المفتوحة التي ستبدأ يوم الاثنين، وستواجه المصنفة 17، ماجدا لينيت المصنفة 60 عالمياً في في بطولة العالم البولندية في الجولة الأولى.

--------------------

يمكنكم تسلم إشعارات بأهم الموضوعات بعد تحميل أحدث نسخة من تطبيق بي بي سي عربي على هاتفكم المحمول.