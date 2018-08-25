محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة الدوري الانجليزي لأول مرة منذ عامين

مصدر الصورة Reuters Image caption صلاح يحتفل بالهدف

سجل النجم المصري محمد صلاح هدفا في الدقيقة الثالثة والعشرين من مباراة فريقه أمام ضيفه برايتون ليحسم نقاط المباراة الثلاث لفريقه.

وبهذه النتيجة ينفرد ليفربول بصدارة البطولة لأول مرة منذ عامين برصيد 9 نقاط في انتظار بقية مباريات الجولة الثالثة والتي شهدت تعثر صاحب لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي بعدما تعادل مع مضيفه وولفرهامبتون بهدف لكل فريق.

وكان أصحاب الأرض الأسبق في التهديف حيث تقدموا بواسطة بولي في الدقيقة 59 لكن الفريق الصاعد من البريميير شيب لم يحافظ على تقدمة طويلا حيث تعادل مانشستر سيتي برأسية قوية أطلقها لابورتي في شباكه في الدقيقة 69.

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وبهذه النتيجة رفع سيتي رصيده إلى 7 نقاط في انتظار مباريات تشيلسي وتوتنهام وواتفورد في نفس الجولة حيث يمكن لأي فريق منهم أن يشارك ليفربول في القمة في حال فوزه بنقاط الجولة الثلاث.

وفي نفس الجولة تمكن أرسنال من تسجيل أول فوز رسمي له تحت قيادة المدير الفني التركي أوناي إيمري بعدما خسر في الجولتين السابقتين امام مانشستر سيتي وتشيلسي.

وحصل أرسنال على أول 3 نقاط في بطولة هذا الموسم بالفوز بثلاثو أهداف مقابل هدف واحد على ضيفه ويستهام يونايتيد.

سجل أهداف أرسنال مدافع ويستام عيسى ديوب بالخطأ في مرماه و مونريال ثم داني ويلبيك بينما سجل هدف ويستام أرناتوفيتش.

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