دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يحسم صدارة المجموعة بالفوز على كمبالا سيتي

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حسم النادي الاهلي المصري صدارة المجموعة الأولى في دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا بعد فوزه في القاهرة على كمبالا سيتي الأوغندي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

سجل للأهلي وليد أزارو هدفين و كوليبالي وصلاح محسن ليرفع الفريق رصيده إلى 13 نقطة في صدارة المجموعة يليه الترجي التونسي.

يذكر ان الأهلي كان يعاني من موقف صعب في المجموعة حتى تمكن من الفوز على الترجي في الجولة الخامسة من مباريات المجموعة بهدف نظيف في ملعب المنزه الدولي في رادس وهو الفوز الذي شكل خطوة أساسية في حسم النادي المصري صدارة المجموعة.

وفاز وفاق سطيف الجزائري على مولودية الجزائر في آخر مباريات الفريقين في المجموعة الثانية ليحسم وصافة المجموعة.

ومن المقرر أن تبدأ مباريات دور الثمانية في الخامس عشر من الشهر المقبل بأربع مباريات في دور الذهاب بينما تقام مباريات الإياب بعد أسبوع.