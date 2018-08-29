أسطورة ألعاب القوى يوسين بولت يحقق حلمه في احتراف كرة القدم

من المنتظر أن يشارك العداء الجامايكي يوسين بولت في أول مباراة له مع فريق سنترال كوست مارينيرز الأسترالي لكرة القدم، رغم تصريحاته بأنه يعاني من أجل التدرب بما يتناسب مع المتطلبات البدنية للعب كرة القدم على المستوى الاحترافي.

وكان بولت، الحاصل على ثمانية ميداليات ذهبية أوليمبية والبالغ من العمر 31 عاما، قد انضم للنادي الذي يلعب في الدوري الأسترالي الممتاز لـ "مدة تدريب غير محددة" في مطلع الشهر الجاري.

وسوف يلعب مارينيرز أمام ناد للهواة في مباراة ودية يوم الجمعة استعدادا للموسم الجديد.

وقال مايك ميلفي، المدير الفني للفريق، إن بولت لديه "مهارات بدائية"، مضيفا: "أتصور أنه سيلعب بعض الدقائق."

وأشار ميلفي إلى أن بطل العالم السابق في سباقات 100 و200 متر "يؤدي بشكل جيد"، لكنه سيكون بحاجة لبعض الوقت "لكي يتكيف" مع ممارسة كرة القدم.

وأضاف: "الأشياء التي نطلب منه القيام بها هي أشياء لم يفعلها منذ عدة سنوات."

وتابع: "لقد لعب كرة القدم كرياضي في الفترات بين التجمعات الرياضية، وبالتالي فلديه مهارات بدائية، أما الآن فيتعين عليه أن يكون قادرا على القيام بذلك بنفس السرعة التي نلعب بها."

مصدر الصورة Twitter Image caption نشر بولت صورة من تدريباته مع الفريق في تغريدة على حسابه على موقع تويتر

ولعب بطل العالم 11 مرة في سباقات السرعة في مركز الجناح الأيسر في التدريبات، لكنه قال إنه ما زال بحاجة إلى أن "يرتقي إلى السرعة" التي تتناسب مع طبيعة مباريات كرة القدم.

وأضاف: "أنا لست معتادا على رفع السرعة، والعودة للخلف ثم التقدم للأمام والعودة للخلف مرة أخرى، وتقليل السرعة ثم زيادتها، والتحرك ذهابا وإيابا، وهذا هو التحدي الأكبر."

وتابع: "سوف يبدأ موسم الدوري الأسترالي الممتاز في نهاية أكتوبر (تشرين الأول)، لذا فأمامي بعض الوقت."

وسبق وأن تدرب بولت، الذي اعتزل سباقات السرعة عام 2017، مع نادي بروسيا دورتموند الألماني ونادي ماميلودي صاندوانز الجنوب أفريقي ونادي سترومسغودست النرويغي.

وأشار بولت إلى أنه كان دائما "يحلم" باحتراف كرة القدم، ويرى أن مستواه بدأ يتحسن.

وقال: "بالنسبة لي يتعلق الأمر بأن أكون لائقا من الناحية البدنية ولمس الكرة أكبر قدر ممكن. وسوف أشعر براحة أكبر كلما ألعب مباريات أكثر."