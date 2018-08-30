مودريتش أفضل لاعب في أوروبا متفوقا على صلاح ورونالدو

مصدر الصورة Reuters Image caption مودريتش يتسلم الجائزة في حفل في موناكو

فاز النجم الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدما قاد ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا ومنتخب بلاده للوصول للمباراة النهائية لكأس العالم.

وتفوق مودريتش على المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لموسم 2017/2018.

وهيمن ريال مدريد، الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، على جميع الجوائز الفردية، حيث فاز لاعبوه بجوائز الأفضل في جميع الفئات، ففاز حارس مرماه كيلور نافاس بجائزة أفضل حارس مرمى، وسيرخيو راموس بجائزة أفضل مدافع، ومودريتش بجائزة أفضل لاعب وسط، وكريستيانو رونالدو، الذي انتقل لنادي يوفنتوس الإيطالي، بجائزة أفضل مهاجم.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفا بقميص ليفربول الموسم الماضي وساعد النادي الإنجليزي على الوصول للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا.

وأصبح صلاح أول لاعب عربي وإفريقي يترشح لهذه الجائزة.

وكان صلاح قد دخل أيضا قائمة أفضل 10 لاعبين في العالم والتي سيختار الاتحاد الدولي لكرة القدم من بينها أفضل لاعب في العالم.

أما رونالدو، الذي فاز بالجائزة العام الماضي، فساعد ريال مدريد على الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي وحصل على لقب هداف المسابقة بـ 15 هدفا.

ويعد اللاعب البرتغالي، الذي فاز بهذه الجائزة ثلاث مرات من قبل، هو اللاعب الوحيد الذي تواجد في القائمة النهائية للمرشحين كل عام منذ انطلاق المسابقة للمرة الأولى عام 2011.