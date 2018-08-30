مجموعات متباينة في قرعة دوري أبطال أوروبا

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أسفرت قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم عن مجموعات متباينة في القوة.

وكان الاتحاد الاوروبي قد وزع الفرق المشاركة في دور المجموعات أو الاثنين وثلاثين فريقا على 4 مستويات قبل إجراء القرعة بحيث تكون المجموعات متوازنة لكن مستويات الفريق لم تكن معبرا واقعيا عن قوة كل فريق بالنسبة للفرق الأخرى وهو ما أدى إلى تباينا كبيرا في قوة المجموعات.

فمجموعة مثل المجموعة الثالثة والتي تضم باريس سان جيرمان الفرنسي ونابولي الغيطالي وليفربول الانجليزي إلى جوار النجم الاحمر الصربي لا يمكن مقارنتها مثلا بالمجموعة الخامسة التي تضم بايرن ميونيخ وبنفيكا وأياكس لأمستردام بالاضافة إلى أيك أثينا.

وكذلك مقارنة المجموعة الثامنة والتي تجمع يوفنتوس ومانشستر يونايتيد وفالنسيا ويونغ بويز بالمجموعة السادسة التي تضم مانشستر سيتي وشاختار دونتسك وليون وهوفنهايم تعد امرا صعبا.

وإضافة إلى ذلك كان مستوى المجموعة الثانية مثلا وفيها برشلونة وتوتنهام وإنتر ميلان وإيندهوفن لايمكن مقارنته بمستوى المجموعة الرابعة وفيها لوكوموتيف موسكو وبورتو وشالكة وغالاتا سراي.

وحسب مستويات الفرق الموسم الماضي فإن التوقعات للفرق المتأهلةى تتباين حسب كل مجموعة فالمجموعة الاولى يبدو أنها ستشهد منافسة ثلاثية بين أتليتكو مدريد وبروسيا دورتموند وموناكو.

بينما يبدو فرقا برشلونة وتوتنهام أكثر فرصا للتأهل على حساب إيندهوفن الهولندي وإنتر ميلان الإيطالي.

بينما في المجموعة الثالثة منافسه حامية بين باريس سان جيرمان وليفربول ونابولي أما المجموعة الرابعة فلا يبرز منها فريق واحد يتميز عن بقية الفرق باستثناء شالكة إلى حد ما وغالاتا سراي.

المجموعة الخامسة يبدو بايرن ميونيخ في صدارة الترشيحات يليه بنفيكا ثم أياكس بينما يبدو مانشستر سيتي في طريقه لحسم المجموعة السادسة بسهولة ويليه هوفنهايم.

المجموعة السابعة تبدو شبه مجسومة لريال مدريد وروما على حساب فيكتوريا بلزن و سيسكا موسكو بينما تعد المجموعة الثامنة أكثر المجموعات تنافسية بصراع ثلاثس بين يوفنتوس ومانشستر يونايتيد وفالنسيا.