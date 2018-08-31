لوكا مودريتش.. حكاية لاعب من "كوكب آخر"

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"إنه لاعب من كوكب آخر وأفضل لاعب في تاريخ كرواتيا" وذلك بحسب إيفان راكيتيتش زميله ولاعب خط الوسط في كرواتيا ونجم برشلونة.. هو النجم لوكا مودريتش الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا بعدما قاد ريال مدريد للحصول على دوري أبطال أوروبا وقاد منتخب بلاده للوصول للمباراة النهائية لكأس العالم.

وتفوق مودريتش على المصري محمد صلاح والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

كما فاز مودريتش بجائزة أفضل لاعب خط وسط في أوروبا لموسم 2017/2018.

لكن من هو مودريتش؟

ولد لوكا مودريتش في 9 سبتمبر/أيلول عام 1985 في زادار بكرواتيا لعائلة من اللاجئين الذين فروا أمام الهجوم الصربي خلال الحرب البوسنية، ووالدته كانت عاملة نسيج ووالده كان ميكانيكيا حربيا.

وخيمت على طفولته ذكريات مريرة متعلقة بحرب استقلال كرواتيا والتي شهدت مقتل جده وتدفعه تلك الذكريات باستمرار إلى الإصرار على النجاح وعدم الاستسلام أمام أية مواقف سلبية في حياته.

يقول جوسيب باسلو رئيس نادي ان كي زادار والذي شاهد مودريتش في طفولته:" كان هناك طفل صغير نحيل يلعب كرة القدم طول الوقت أمام أحد الفنادق، ولكن سرعان ما تظهر أمامك موهبته."

وكان ضعفه البدني يثير الشكوك حول مستقبله في اللعبة، ولكن كانت لموهبته كلمة أخرى.

فقد ظهرت موهبته مبكرا فتعاقد معه النادي الأشهر في كرواتيا دينامو زغرب عام 2001 ومنه انتقل إلى توتنهام هوتسبيرز عام 2008 وظل مع النادي الإنجليزي حتى عام 2012 عندما انتقل إلى ريال مدريد الإسباني الذي فاز معه بالعديد من البطولات المحلية والدولية وبات يلقب بـ "كرويف الصغير".

و في 2018 ساهم بقوة في وصول بلاده لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ كرواتيا، وحصد أفضل لاعب في البطولة، كما حصل على جائزة أفضل لاعب وسط في أوروبا وأفضل لاعب في أوروبا.

ويقول راكتيتش إنه شرف كبير لي اللعب إلى جوار مودريتش في فريق كرواتيا الوطني في الـ 11 عاما الأخيرة.