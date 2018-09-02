لاعب أياكس أمستردام نصير مزراوي يفضل "أسود الأطلس" على منتخب هولندا

مصدر الصورة Getty Images Image caption مزراوي لعب للمنتخب المغربي في الفئات الصغرى

رفض لاعب أياكس أمستردام، نصير مزراوي، عرض المنتخب الهولندي، وقرر الالتحاق بالمنتخب المغربي، استعدادا لمباراة تصفيات كأس أمم أفريقيا، أمام مالاوي.

وتحدث مزراوي الأسبوع الماضي مع مدرب المنتخب الهولندي، رونالد كومان، الذي كان يراه لاعبا في المنتخب الهولندي مستقبلا.

وعلى الرغم من تلقيه العرض الهولندي رسميا، قرر اللاعب، البالغ من العمر 20 عاما، الانضمام إلى "أسود الأطلس".

وقال لوسائل الإعلام الهولندية إنه يشعر "بالفخر" أن المدربين الهولندي والمغربي سعيا إلى اللعب لهما.

وأضاف أن كومان "عرض علي برنامجا مغريا قال إنه وضعه من أجلي. وهذا جعلني أشعر بالفخر".

وولد مزراوي في مدينة ليدردروب لأبوين مغربيين، وسيلعب أول مبارة له في صفوف المنتخب المغربي السبت في الدار البيضاء أمام مالاوي.

وقال إنه فكر في الأمر أياما بعدما تحدث إلى مدرب المنتخب المغربي هيرفي رونار، قبل أن يتخذ قراره النهائي. وأضاف أنه "هولندي، ولكنه مغربي أيضا، أود اللعب للمنتخبين، ولكنني لا أستطيع".

وسبق له أن لعب للمنتخب المغربي في الفئات الصغيرة، ولكنه لم يلعب مباراة رسمية للمنتخب الأول، بمعنى أنه كان يحق له اختيار المنتخب الهولندي.

وقال كومان إنه "لاعب مهم في مركز الظهير الأيمن نريده في المنتخب الهولندي، ولكن لم أعده بأن يأخذ المنصب مباشرة".

ولكن مزراوي أخبر كومان في نهاية الأسبوع بأنه اختار المنتخب المغربي، مقتفيا أثر حكيم زياش، الذي فضل المغرب على هولندا التي فتحت له الباب مع المدرب السابق، داني بليند.

وكان هيرفي رونار استدعى مزراوي للمنتخب المغربي قبل نهائيات كأس العالم في روسيا، ولكنه وضعه في قائمة الاحتياط.