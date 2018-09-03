مصدر الصورة Getty Images Image caption ينافس محمد صلاح (يسار) كرستيانو رونالدو ولوكا مودريتش على جائزة الفيفا أفضل لاعب في العالم 2018

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) القائمة النهائية للاعبين المرشحين بالفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم.

ويتنافس على الجائزة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفينتوس الإيطالي، والمصري محمد صلاح، هداف ليفربول الإنجليزي، والكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد.

واستبعدت قائمة الفيفا النهائية مهاجم نادي برشلونة ومنتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات.

كما لم تضم القائمة أي من لاعبي منتخب فرنسا الفائز بكأس العالم 2018.

وضمت قائمة الترشيحات النهائية لجائزة أفضل لاعبة هذا العام اللاعبات النرويجية أدا هيغربيرغ لاعبة أولمبيك ليون وزميلتها الألمانية جينفير ماروجان ومارتا قائدة البرازيل ولاعبة أورلاند برايد الأمريكي.

واستطاع رونالدو، الفائز بالجائزة عامي 2016 و2017، الفوز للمرة الخامسة بلقب دوري أبطال أوروبا مع نادي ريال مدريد في مايو/أيار، وذلك قبل انضمامه إلى صفوف نادي يوفينتوس الإيطالي مقابل 99.2 مليون جنيه استرليني.

كما حصل لوكا مودريتش، لاعب خط الوسط لنادي ريال مدريد، على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم 2018 بعد أن وصل بفريقه الكرواتي إلى المباراة النهائية في البطولة أمام المنتخب الفرنسي.

مصدر الصورة Getty Images Image caption النرويجية أدا هيغربيرغ (يسار) والألمانية جينفير ماروجان و البرازيلية مارتا يتنافسن على جائزة الفيفا أفضل لاعبة

وكان صلاح قد سجل 44 هدفا بقميص ليفربول الموسم الماضي، وساعد النادي الإنجليزي على الوصول إلى المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وتفوق مودريتش الأسبوع الماضي على رونالدو وصلاح وفاز بجائزة أفضل لاعب في أوروبا هذا العام.

كما استبعدت قائمة الفيفا مهاجم المنتخب الانجليزي هاري كين، الفائز بجائزة الحذاء الذهبي لكأس العالم.

ورُشح ديديه ديشان، مدرب المنتخب الفرنسي الفائز بكأس العالم 2018، لجائزة مدرب العام منافسا لمدرب المنتخب الكرواتي زلاتكو داليتش، ومدرب نادي ريال مدريد السابق زين الدين زيدان.

وتختار لجنة من خبراء الفيفا قائمة الترشيحات النهائية، كما تتألف لجنة التحكيم من قادة منتخبات ومدربين وصحفيين وجمهور لاختيار الفائز، وتسهم كل مجموعة بنحو 25 في المئة من عملية التصويت.

وسوف تعلن قائمة الفائزين في 24 سبتمبر/أيلول في قاعة الاحتفالات الملكية في لندن.

قائمة اللاعبين

كرستيانو رونالدو - يوفينتوس/البرتغال.

لوكا مودريتش - ريال مدريد/كرواتيا.

محمد صلاح - ليفربول/مصر.

قائمة حراس المرمى

تيبو كورتوا - ريال مدريد/بلجيكا.

هوغو لوريس - توتنهام/فرنسا.

كاسبر شميشيل - ليستر/الدنمارك.

قائمة المدربين

زلاتكو داليتش - كرواتيا.

ديديه ديشان - فرنسا.

زين الدين زيدان - مدرب ريال مدريد السابق.

قائمة اللاعبات

أدا هيغربيرغ - ليون/النرويج.

جينفير ماروجان - ليون/ألمانيا.

مارتا - أورلاندو برايد/ البرازيل.

قائمة المدربات

رينالد بيدروس - ليون.

أسكو تاكاكورا - اليابان.

سارينا ويغمان - هولندا.

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