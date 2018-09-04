فيدرر يودع بطولة أمريكا المفتوحة بعد الخسارة أمام المصنف 55 عالميا

مصدر الصورة Getty Images Image caption فاز فيدرر ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس خمس مرات خلال الفترة بين عامي 2004 ,2008

ودع السويسري روجيه فيدرر بطولة أمريكا المفتوحة للتنس من الدور الرابع بخسارته أمام الأسترالي جون ميلمان، المصنف 55 عالمياً.

وكان روجيه، البالغ من العمر 37 عاما، يسعى للحصول على لقب هذه البطولة للمرة السادسة، لكنه خسر بنتيجة 3-6 و7-5 و7-6 (7-9) و6-7 (3-7) في المباراة التي استمرت لمدة ثلاث ساعات و35 دقيقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يخسر فيها فيدرر في بطولة أمريكا المفتوحة من لاعب خارج المصنفين الخمسين الأوائل في العالم.

وسوف يواجه ميلمان الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الذي سبق له الفوز بهذه البطولة مرتين، في أول وصول له للدور ربع النهائي في إحدى بطولات الغراند سلام الكبرى يوم الأربعاء.

ولم يحقق ميلمان، 29 عاما، الفوز على أي لاعب من بين المصنفين العشرة الأوائل من قبل، لكنه نجح هذه المرة في الفوز على أفضل لاعب لكرة المضرب في التاريخ.

وظهر فيدرر، الذي عادة ما يكون هادئا للغاية، مرتبكا معظم فترات المباراة واشتكى من ضجيج الجماهير.

وقال اللاعب السويسري بعد المباراة: "كان الجو حارا جدا وشعرت بأنني غير قادر على التنفس."

وأضاف: "لقد عانيت في مثل هذه الأجواء، وهذه هي المرة الأولى التي يحدث لي فيها ذلك."

وتابع: "لقد كنت أتصبب عرقا وأفقد الطاقة، وشعرت في وقت ما بالسعادة لأن هذه المباراة قد انتهت."

وأعرب ميلمان، الذي تعد هذه هي ثاني مواجهة مع فيدرر بعد أن خسر أمامه عام 2015 في ثمن نهائي دورة بريزبن الأسترالية، عن سعادته بالفوز على أسطورة كرة المضرب.