مصدر الصورة Reuters Image caption 90 في المئة من حوادث العنف الأسري خلال نهائيات كأس العالم كانت مرتبطة بالمباريات

كشف تقرير للشرطة البريطانية عن "تزايد كبير" لحوادث العنف الأسري خلال نهائيات كأس العالم 2018.

وسجل التقرير 60 حادثة عنف أسري بعد هزيمة منتخب انجلترا في النصف النهائي أمام كرواتيا، مقارنة بتسجيل 24 حادثة خلال نهائيات كأس أمم أوروبا عام 2016.

ولا يعرف ما إذا كان هذا نتيجة تزايد عدد الجرائم أم لتزايد الإبلاغ عنها.

وقال قائد الشرطة، مارك روبرتس، إن قواته تدخلت في "عدد قياسي" من الجرائم المرتبطة بدروة كأس العالم.

وجاء في التقرير أن 1340 حادثة من أصل 1487، أي 90 في المئة، مرتبطة بمباريات المنتخب الانجليزي السبع، ما بين 14 يونيو/ حزيران، و15 يوليو/ تموز.

وسجلت الشرطة أيضا 700 تقرير عن حوادث شغب في المقاهي والحانات المعتمدة، وتلقت 239 بلاغا هاتفيا كلها مرتبطة بمباريات كأس العالم 2018.

وعلى الرغم من القلق من حوادث الشغب الذي سبق نهائيات كأس العالم فإن ثلاثة فقط من مشجعي المنتخب الانجليزي، البالغ عددهم 6873، قبض عليهم في روسيا.

مصدر الصورة Getty Images Image caption هزيمة انجلترا أمام كرواتيا في نصف النهائي

ويقول روبرتس إن الصورة كانت إيجابية في روسيا بالنسبة للمشجعين الانجليز، إذا لم يتسببوا في أعمال شغب أو حوادث عنف إلا نادرا، ولكنهم تصرفاتهم في انجلترا كانت مغايرة لذلك تماما، حتى عندما فاز منتخب بلادهم.

وقالت مساعدة قائد الشرطة، لويزة روفل، إن "كرة القدم لا تسبب العنف الأسري، ولكن هذه الأرقام تبين ارتفاعا في الحوادث خلال مباريات المنتخب الانجليزي في نهائيات كأس العالم".

وأشار التقرير إلى أن حوادث الشغب بلغت أعلى مستوياتها بعد فوز المنتخب الانجليزي على السويد بهدفين لصفر في ربع النهائي.، إذ سجلت الشرطة 391 حادثة.