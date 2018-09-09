مصدر الصورة Reuters Image caption أحرز صلاح 37 هدفا في 60 مباراة لعبها لصالح المنتخب المصري

تألق محمد صلاح في أول مباراة له مع المنتخب المصري منذ أزمة مع اتحاد كرة القدم في بلده.

فقد أحرز هدفين، وصنع اثنين آخرين، فيما أهدر ركلتي جزاء في مباراة مصر أمام النيجر في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وتصدى حارس مرمى النيجر لركلة جزاء سدددها صلاح مع بداية المباراة، لكن مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي سرعان ما صنع أول هدف لصالح منتخب بلده، والذي أحرزه مروان محسن.

وعزز أيمن أشرف تقدم المنتخب المصري، قبل أن يتمكن حارس مرمى النيجر من التصدي لركلة جزاء ثانية سددها صلاح. لكن اللاعب الشاب تمكن هذه المرة من متابعة الكرة المرتدة من الحارس وأسكنها الشباك.

وأحرز صلاح الهدف الرابع لبلده بتسديدة رأسية، ثم هيأ الكرة لصلاح محسن الذي أحرز الهدف الخامس.

واختتم محمد النني، لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، التسجيل لمنتخب مصر، لتنتهي المباراة بنتيجة 6-0.

وفي نهاية أغسطس/ آب الماضي، اندلعت أزمة بين صلاح والاتحاد المصري لكرة القدم، وذلك بسبب خطابات بعثها محامي اللاعب إلى الاتحاد، يطالب فيها بتلبية عدد من الطلبات. وقد انتقد الاتحاد هذه الخطابات باعتبار أنها "لم تكن لائقة".

ومن جهة أخرى، تعد نتيجة المباراة أمام النيجر بمثابة بداية مثالية للمدرب الجديد المكسيكي خافيير أغيري الذي حل مكان الأرجنتيني هيكتور كوبر بعد خروج منتخب مصر من دور المجموعات بكأس العالم.