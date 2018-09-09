سيرينا وليامز تنفجر في وجه حكم مباراة نهائي أمريكا المفتوحة للتنس

مصدر الصورة EPA Image caption انفجرت سيرينا وليامز غضبا بعد معاقبتها من قبل الحكم

اتهمت لاعبة التنس الأمريكية سيرينا وليامز حكم مباراة نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بالتحيز ضد المرأة بعد عقوبة فرضها عليها في مباراتها أمام اليابانية ناعومي أوساكا.

وألقت حالة الغضب الشديد التي أظهرتها وليامز، اعتراضا على قرار الحكم، بظلالها على فوز أوساكا بالمباراة بنتيجة 6-2 6-4.

وتعرضت سيرينا وليامز لعدد من العقوبات؛ لمخالفة القواعد الحاكمة للتواصل بين اللاعب والمدرب، وتحطيم مضربها، علاوة على عقوبة أخرى بسبب إهانة حكم المباراة ووصفه بأنه "كاذب ولص".

لكن اللاعبة الأمريكية اتهمت الحكم بأنه متحيز ضد النساء" لفرضه عقوبات عليها. وأضافت: "لم يخصم شوطا قط من رجل لأنه قال ‘لص‘".

وفي إصرار على موقفها، أكدت ويليامز إنها سمعت لاعبين رجال يصفون حكاما آخرين بأوصاف كثيرة مشابهة لما فعلته هي دون عقاب.

وتابعت: "أنا هنا للدفاع عن حقوق المرأة والمطالبة بالمساواة للمرأة في كل المجالات".

وأعلنت بيلي جين كينج، الحائزة على الجائزة الكبرى 12 مرة وإحدى مؤسسات رابطة محترفات التنس، دعمها لسيرينا وليامز، قائلة: "عندما تنفعل المرأة بقوة توصف بأنها 'هستيرية' وتُعاقب على ذلك، لكن عندما يحدث ذلك لرجل يوصف بأنه 'صريح' ويمضى الأمر بسلام".

وأضافت: "شكرا لك يا سيرينا وليامز لأنك وضعت يدك على المعايير المزدوجة، ونحتاج إلى أصوات عالية أخرى في هذا الشأن".

مصدر الصورة Getty Images Image caption ناعومي أوساكا أول يابانية تفوز ببطولة الجائزة الكبرى

بداية المتاعب

بدأت المشكلة عندما قام باتريك ماوراتوغلوا، مدرب سيرينا، بإشارة بيده أثناء المباراة. وتحظر قواعد اللعبة "التواصل بجميع أشكاله" بين اللاعب والمدرب أثناء مسابقات الجائزة الكبرى.

لكن وليامز نفت أنها تواصلت مع مدربها، قائلة: "لن أغش أبدا للفوز بمباراة، وأفضل الخسارة على أن أفعل ذلك"، مطالبة باعتذار من الحكم كارلوس راموس.

بعد ذلك، اعترف ماوراتوغلوا بأنه كان يحاول إعطاء وليامز تعليمات أثناء المباراة.

وبعد ثلاثة أشواط من المشكلة الأولى، حصلت أوساكا على نقطة جزاء عندما ارتكبت سيرينا مخالفة أخرى بعد أن هشمت مضربها.

وبدأت البطلة الأمريكية بالصراخ في وجه الحكم بعد أن اقتربت منه مع إشارات غضب بيديها وسط صيحات من الجمهور الذي كان يدعم وليامز.

وأثناء تغيير الملعب، استمرت سيرينا في توجيه حديثها بغضب إلى راموس، واصفة إياه بأنه "كاذب" مع مطالبته بالاعتذار ووصفه ونعته أيضا بأنه "لص" بعد احتسابه نقطة جزاء لأوساكا.

وقالت اللاعبة الحاصلة على الجائزة الكبرى 23 مرة: "صُعقت عندما فعل ذلك، لكنني سوف أستمر في القتال من أجل المرأة، من أجلنا حتى نحصل على المساواة".

مصدر الصورة Getty Images Image caption اعترف باتريك ماوراتوغلو، مدرب سيرينا وليامز، بأنه كان يحاول التواصل معها أثناء اللهب رغم نفي اللاعبة ذلك

وقال مدرب وليامز إنه كان يحاول التواصل معها، لكنه يعتقد أنها لم تكن تنظر إليه، زاعما أن مدرب أوساكا كان يفعل نفس الشيء، وأنه أمر شائع في مباريات التنس.

لكن سيرينا أكدت، خلال مؤتمر صحفي عقب المباراة، أنها لم تتلق أية تعليمات من مدربها، معربة عن دهشتها لاعترافه بمحاولة توجيهها أثناء المباراة.

أوساكا

قبل أن تنفجر وليامز غضبا، كانت اللاعبة اليابانية ناعومي أوساكا قد فازت بالمجموعة الأولى على اللاعبة الأمريكية التي تعتبرها "مثلا أعلى".

وحافظت البطلة اليابانية على هدوئها في المجموعة الثانية وسط مناخ صعب لتكون أول لاعبة تنس يابانية تحصل على الجائزة الكبرى.

وقالت أوساكا، 20 سنة: "لم أكن أعلم ما يحدث بين وليامز والحكم، فقط كنت أحاول التركيز في اللعب".

وأضافت: "لأنها المباراة النهائية الأولى لي في مسابقة الجائزة الكبرى، كنت أحاول ألا يتشتت انتباهي".

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