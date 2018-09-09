حكاية نعومي أوساكا التي هزمت مثلها الأعلى

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تقول نعومي أوساكا إنها "كانت تحلم دائما" بمواجهة مثلها الأعلى سيرينا وليامز في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وهو الأمر الذي تحقق لها هذا العام فقد وصلت للنهائي ضد وليامز بل وفازت بالبطولة.

وهكذا باتت أوساكا البالغة من العمر 20 عاما أول يابانية تحصد هذه البطولة بفوزها على وليامز التي نالتها 6 مرات من قبل.

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وقالت أوساكا قبل المباراة:" لا يجب أن أفكر فيها باعتبارها مثلي الأعلى بل كمنافسة".

وأضافت قائلة: "عندما كنت طفلة حلمت بمواجهة سيرينا في نهائي بطولة أمريكا المفتوحة وفي ذلك الحين كنت أفكر أنه رغم استمتاعي باللحظة فإن علي التفكير بها كمنافسة."

"أحبك يا سيرينا"

كانت أوساكا تبلغ من العمر عاما واحدا عندما فازت سيرينا ببطولة أمريكا المفتوحة أول مرة عام 1999.

Image caption في عام 2014 التقطت اوساكا هذه الصورة السيلفي مع مثلها الأعلى سيرينا وليامز وكان عمرها 16 عاما

وبعد فوزها بمباراة نصف النهائي أثارت إجاباتها في المؤتمر الصحفي ضحك الجميع.

السؤال:" أداؤك كان رائعا، كيف فعلت ذلك؟"

أوساكا:" أريد بشدة اللعب ضد سيرينا"

السؤال:"لماذا؟"

أوساكا:"لأنها سيرينا"

السؤال:"ما هي رسالتك لسيرينا؟"

أوساكا:" أحبك يا سيرينا"

تاريخ

ولدت نعومي أوساكا البالغة من العمر 20 عاما في أوساكا باليابان لأب من هاييتي وأم يابانية وانتقلت الأسرة إلى نيويورك وعمرها 3 سنوات قبل أن تستقر في فلوريدا.

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وتقول أوساكا التي تحمل الجنسية المزدوجة (يابانية وأمريكية) إن الذهاب لليابان بمثابة عطلة رائعة أكثر منها عودة للوطن ولكنني سعيدة بأنني أحمل آمال أمة.

وكان لوصولها للدور قبل النهائي مع الياباني كي نيشيكوري بمثابة سابقة فقد كانت المرة الأولى التي يصل فيها يابانيان لقبل نهائي فردي الرجال والسيدات في بطولة أمريكا المفتوحة.

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وقبل فوزها على سيرينا وليامز فازت أوساكا على عدد من نجمات اللعبة منهم المصنفة الأولى سيمونا هاليب والخامسة كارولينا بليسكوفا وماريا شارابوفا الفائزة خمس مرات ببطولة أمريكا المفتوحة وكل ذلك بعد عامين فقط من ظهورها لأول مرة في بطولة أستراليا المفتوحة.

اليابان

باتت أوساكا تتمتع بشهرة طاغية في اليابان.

فرغم كونها نصف يابانية نصف هاييتية أمريكية وبالتالي فإنها لا تبدو يابانية تماما ولكن اسمها تقليدي تماما في اليابان كما أن تصرفاتها في الملعب يابانية جدا وبالتالي فإن التعارض بين شكلها من جانب واسمها وتصرفاتها من جانب آخر منحها شخصية ذات حضور بين اليابانيين.

وقد لا يكون الوقت مناسبا في اليابان للسعادة مع الأعاصير والزلازل، ولكن المؤكد أن فوز أوساكا جذب اهتمام اليابانيين الذين لا يلتفتون عادة للعبة التنس. والمؤكد أيضا أنها باتت من أشهر الرياضيات في العالم حاليا.